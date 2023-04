Bakelants kijkt in zaak-Van Eetvelt naar Lotto Dstny: “Een vermijdbare episode”

Lennert Van Eetvelt is door zijn ploeg Lotto Dstny voorlopig op non-actief gezet, na het gebruik van een neusspray die niet vermeld was bij een dopingcontrole. Ex-renner Jan Bakelants is in Wielerclub Wattage, een podcast van Sporza, kritisch op de Belgische formatie. “Dit is de tweede keer in enkele jaren tijd dat de Lotto-ploeg zoiets meemaakt.”

Het gaat in de zaak-Van Eetvelt om een toegelaten substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie is toegelaten, mits dit vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter. Dat was echter niet het geval bij Van Eetvelt. Bakelants heeft te doen met de beloftevolle klimmer, maar is tegelijkertijd kritisch op zijn ploeg.

“Het is heel jammer dat Van Eetvelt dit moet doormaken. Ik stel vast dat dit de tweede keer is dat de Lotto-ploeg iets soortgelijks meemaakt. Tosh Van der Sande heeft vier jaar geleden voor dezelfde scheet in een fles problemen gehad. Hij is ook vrijgesproken. Na het geval-Van der Sande moet de ploeg toch gezegd hebben: “Oei, dit is nu gebeurd. Moeten we dit niet strikter gaan opvolgen?”

“Er moeten intern toch een paar dingen foutlopen”

“Er moeten intern toch een paar dingen foutlopen dat dit twee keer kan gebeuren”, is dan ook de conclusie van Bakelants. “Andere ploegen hebben bij mijn weten nooit problemen met neussprays, die heel gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor verkoudheden.” De rol van de ploegarts is hierin cruciaal. “De ploegarts neemt het formulier waarop de producten staan die een renner gebruikt altijd in ontvangst. Ook als controle naar de renners toe. Wat met Van Eetvelt gebeurd is, was dus een vermijdbare episode.”

Lotto Dstny staat overigens pal achter Van Eetvelt. “Hij had een medische toestemming, het product is niet verboden. Hij heeft onze volledige steun. We willen zijn kant van het verhaal begrijpen en die versie wordt ondersteund door onze medische staf. Dit is een incident dat we in het verleden al gezien hebben. We zetten hem op non-actief, want we respecteren het protocol. Maar dit is geen veroordeling. We gunnen hem tijd om argumenten te vinden”, liet ploegbaas Stéphane Heulot zondag nog weten.