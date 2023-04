Lennert Van Eetvelt op non-actief vanwege ‘vermeende inbreuk op anti-dopingwet’

Lotto Dstny heeft zijn renner Lennert Van Eetvelt voorlopig op non-actief gezet. Dit doet de Belgische formatie wegens een ‘vermeende inbreuk op de anti-dopingwet’ tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari.

De substantie waarover sprake is in het dossier is een toegelaten substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie is toegelaten, mits dit vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter. “Mijn wereld stond gisteren even op z’n kop”, laat Van Eetvelt weten via zijn ploeg. “Geen enkele renner wil zo’n brief krijgen. Ik begrijp ook niet goed wat er gebeurd is.”

“Op de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière. Ik ben me van geen enkel kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is en deze nachtmerrie snel verdwijnt.” Van Eetvelt nam de neusspray in samenspraak met zijn medische begeleiding, laat Lotto Dstny weten in een perscommuniqué.

Lotto Dstny: “We hebben vertrouwen in een goede afloop”

De ploeg staat dan ook pal achter zijn renner en heeft vertrouwen in een goede afloop. “We hebben onze renner en de medische staf gehoord en vertrouwen in een goede afloop, maar we volgen wel de geijkte procedures en zetten Lennert daarom voorlopig op non-actief in afwachting van verder onderzoek. We benadrukken dat dit geenszins een veroordeling is, maar louter de toepassing van de MPCC-richtlijnen. Het geeft Lennert ook de tijd om zijn dossier zo goed mogelijk te onderbouwen.”

De coureur zal geen verdere commentaar meer geven. Van Eetvelt is bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs en staat te boek als een groot klimtalent. Dit jaar liet hij zich al opmerken met een tweede plaats in de Trofeo Serra de Tramuntana en een derde stek in de Trofeo Andratx. Ook werd hij vijftiende in de Ronde van Catalonië en afgelopen woensdag nog 22ste in de Waalse Pijl. Van Eetvelt stond op de planning voor Luik-Bastenaken-Luik, maar zal dus niet aan de start verschijnen.