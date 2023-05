Bakelants heeft kritiek op koerswijze INEOS: “Zijn extra ploegmaats van Evenepoel”

Het was een opvallend beeld in de finale van de vierde etappe van de Giro d’Italia. Op de slotklim van de dag, de Colle Mollela, reed INEOS Grenadiers een zeer strak tempo in de groep der favorieten. Er kwam alleen geen aanval van een van de kopmannen. “Ik vind het een rare tactiek”, is de duidelijke mening van Jan Bakelants in de podcast Wielerclub Wattage.

Wat bezielde INEOS Grenadiers om zo hard op kop te rijden in de finale? Laurens De Plus had het over ‘de toon zetten voor de komende weken’ en Geraint Thomas hoopte Evenepoel ‘de roze trui weer te flikken’. Ex-renner Bakelants, die tegenwoordig vooral werkzaam is als analist en commentator, is vooral kritisch op de Britse sterrenformatie. “Ik ben momenteel vooral ontgoocheld in de ondernemingslust van de andere ploegen.”

“Het stoort me dat de jongens van INEOS Grenadiers precies extra ploegmaats van Evenepoel zijn. Dat is tof voor hem, maar het is negatief voor de kijker. Ik stoor me aan hun manier van werken. Ze hebben zoveel menselijk kapitaal, maar ze zetten het heel slecht in. Ze zijn sterk in de breedte en ze moeten rendement halen door renners vroeg in de aanval te sturen. Maar ze blijven met z’n vijven bij elkaar. Ik vind het een rare tactiek.”

Thomas kwam in zijn eigen podcast Watts Occurring ook al terug op de koerstactiek van INEOS Grenadiers. “We hebben laten zien hoe sterk we zijn, maar zo gaan we het niet de hele koers doen. We gaan Remco niet blijven helpen op deze manier, want mensen zullen zich vragen hebben gesteld bij onze tactiek.”