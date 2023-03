Bahrian Victorious met ambitie naar Gent-Wevelgem: “Hebben meerdere opties”

Bahrain Victorious trekt met meerdere kopmannen naar Gent-Wevelgem. Zo zal Jonathan Milan in actie komen, die het kan afmaken in een sprint. Daarnaast zijn er ook nog Matej Mohoric en Fred Wright.

Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem 2023 – Alle sprinters tegen Wout van Aert? Lees ook:

Sportief directeur Enrico Poitschke heeft vertrouwen in zijn ploeg. “We hebben een solide opstelling in Gent-Wevelgem. Wat het scenario zal worden, zal afhangen van de weersomstandigheden. We hebben met Milan een optie als er zal gesprint worden met een grote groep. Als dat niet gebeurt, hebben we ook nog Mohoric en Wright.

Mohoric werd vrijdag nog zevende in de E3 Saxo Classic. De Sloveen zat samen met Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Søren Kragh Andersen en Nathan Van Hooydonck in de sterke kopgroep van zes, maar moest de sterkste drie laten gaan op de heuvels in de absolute finale.