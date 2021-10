Colbrelli en Mohoric verlengen bij Bahrain Victorious

Bahrain Victorious is erin geslaagd om de contracten van sterkhouders Sonny Colbrelli en Matej Mohorič te verlengen. De ploeg uit het Midden-Oosten heeft het in een persbericht over ‘meerjarige deals’.

Colbrelli tekent bij na het beste seizoen uit zijn carrière. De 31-jarige Italiaanse sprinter werd in september Europees kampioen in eigen land en boekte eerder deze maand zijn eerste monumentale zege in Parijs-Roubaix, door na een heroïsche regeneditie af te rekenen met Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. Colbrelli won verder de Benelux Tour, de Memorial Marco Pantani, een etappe in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné en hij kroonde zich tot Italiaans (weg)kampioen.

“Ik ben blij dat ik langer bij deze ploeg kan blijven, aangezien het voelt als een tweede familie. Ik ben er al bij vanaf het begin, toen de ploeg zijn debuut maakte in de WorldTour. Ik ben met de ploeg meegegroeid en daar ben ik heel erg dankbaar voor”, laat Colbrelli weten in een persbericht.

Ook Mohorič kende een uitermate succesvol seizoen. Het begon allemaal in de Tour de France. De Sloveense hardrijder was in de Franse ronde goed voor etappezeges in Le Creusot en Libourne, telkens na een lange solo. Ook werd hij dit jaar Sloveens wegkampioen, won hij de slotetappe in de Benelux Tour en werd hij tweede in de Clásica San Sebastián, de Ronde van Polen en het eindklassement van de Benelux Tour.

Mohorič, die sinds 2018 uitkomt voor Bahrain Victorious, is een blij man na het zetten van de handtekeningen. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in het project en ik denk dat we dit jaar eindelijk hebben aangetoond dat we een van de beste ploegen zijn. Het is nooit in me opgekomen om van ploeg te veranderen. Ik ben ontzettend blij en ik voel me hier enorm op mijn plek. Ik hoop dat we in de toekomst ook succesvol blijven.”