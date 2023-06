Renners brengen indrukwekkend eerbetoon aan Gino Mäder in Ronde van Zwitserland

Het peloton heeft tijdens de geneutraliseerde zesde etappe van de Ronde van Zwitserland een indrukwekkend eerbetoon gegeven aan de overleden Gino Mäder. De overgebleven renners van Bahrain Victorious reden de laatste dertig kilometer voor het peloton uit.

Tijdens de rit betoogde een groot deel van de renners hun steun aan de coureurs van Bahrain Victorious in Zwitserland, te weten Johan Price-Petersen, Pello Bilbao, Nikias Arndt, Filip Maciejuk, Antonio Tiberi en Fran Miholjevic.

Zo bood Kasper Asgreen troost aan zijn landgenoot Price-Petersen, die zijn emoties even niet meer onder controle had en in huilen uitbarstte.

De organisatie had de finishboog in Oberwil-Lieli vervangen voor een foto met Mäder waarop de tekst ‘We ride for you, Gino’ was te lezen. De toeschouwers gaven een groot applaus aan de renners toen zij over de meet kwamen. Zij kwamen hevig geëmotioneerd over de finish.

Wat er nu verder met de Ronde van Zwitserland gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.

A grieving peloton rolling together to the finish line in stage 6 of @tds. 😓 Something I hoped to never see again since the death of Bjorg Lambrecht. Unfortunately, we’re once again brutally reminded of the dangerous nature this sport…In memory of Gino Mader. #TourdeSuisse2023 pic.twitter.com/FCaHhZL9mQ — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 16, 2023