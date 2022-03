Bahrain Victorious trekt met Mohoric en Bauhaus naar Milaan-San Remo

Bahrain Victorious heeft zijn huiswerk ingeleverd voor Milaan-San Remo. Europees kampioen Sonny Colbrelli is er vanwege bronchitis niet bij, maar de ploeg heeft alsnog voldoende ijzers in het vuur. Phil Bauhaus is de sprinter met dienst, Matej Mohorič kan wellicht iets ondernemen in de finale.

De 27-jarige Bauhaus is op papier de snelste renner van Bahrain Victorious, maar de Duitser heeft in het verleden nog niet veel laten zien in het klassieke werk. De grote vraag is dan ook of de Duitser in staat is om zijn wagonnetje aan te haken op de Cipressa en de Poggio, met het oog op een eventuele sprint. Dat het met de vorm wel snor zit, liet Bauhaus zien in de voorbije Tirreno-Adriatico. Hij won er namelijk de slotetappe naar San Benedetto del Tronto.

Mohorič (27) zal het meer van de aanval moeten hebben. De Sloveense allrounder was in 2019 al een keer vijfde in San Remo, werd tiende in 2020 en elfde vorig jaar. De tweevoudig etappewinnaar in de voorbije Tour de France kan wellicht iets ondernemen op de Cipressa of de Poggio, in de hoop de topfavorieten te verrassen.

Bauhaus en Mohorič worden zaterdag omringd door de ervaren Japanner Yukiya Arashiro, de Italiaanse klimmer Damiano Caruso, de Italiaanse hardrijder Jonathan Milan, de Duitse tijdrijder Jasha Sütterlin en de onvoorspelbare Sloveen Jan Tratnik.