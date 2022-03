Sonny Colbrelli niet in Milaan-San Remo vanwege bronchitis

Sonny Colbrelli staat zaterdag niet aan het vertrek van Milaan-San Remo. De Europees kampioen is nog steeds herstellende van de bronchitis waardoor hij moest opgeven in Parijs-Nice en laat La Classicissima noodgedwongen aan zich voorbijgaan.

Voor Colbrelli was Parijs-Nice zijn derde koers van het seizoen. In de eerste etappe van de Koers naar de Zon moest de Italiaan al snel lossen en kwam hij op meer dan zes minuten achterstand over de streep. In het belang van zijn gezondheid en ter voorbereiding op zijn volgende koersen, gaf de Europees kampioen er al snel de brui aan.

Colbrelli en zijn ploeg Bahrain Victorious hakten vandaag de knoop door en beslisten dat hij niet deelneemt aan San Remo. De sterke sprinter, die in Parijs-Roubaix zijn eerste monumentale zege boekte, eindigde vorig seizoen nog als achtste in de klassieker en was in het verleden ook al een keer zesde en negende in La Primavera.

🏥 @sonnycolbrelli is still recovering from bronchitis that kept him out of Paris-Nice and will not be racing @Milano_Sanremo #MilanoSanremo 📸 @charlylopezph pic.twitter.com/sbydU6qqfc — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) March 15, 2022