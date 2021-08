Bahrain Victorious trekt beloftevolle Filip Maciejuk aan

Bahrain Victorious heeft Filip Maciejuk (21) zijn eerste profcontract gegeven. De jonge Pool van Leopard tekende als neoprof een verbintenis voor twee jaar, tot eind 2023. Hij staat te boek als een tijdritspecialist en pakte in 2017 brons op deze discipline op het WK voor junioren.

Maciejuk won dit seizoen een etappe en het eindklassement in de Franse etappekoers Etoile d’Or (2.Ncup). Ook werd hij tweede in het Pools kampioenschap tijdrijden. Momenteel is hij actief in de Ronde van Polen, als onderdeel van de Poolse nationale ploeg. “Ik ben extreem blij om mij bij het Bahrain Victorious-team te voegen. Het is een van de beste ploegen ter wereld, met grote kansen om de grootste koersen te winnen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste omgeving is voor jonge renners om zich snel aan te passen aan het hoogste niveau. Dit gaat mij zonder twijfel helpen om me verder te ontwikkelen. Er rijden veel ervaren renners van wie ik veel kan leren. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de kans om mijn professionele wielercarrière in deze ploeg te beginnen. Ik wil mijn ploeg Leopard bedanken voor vier prachtige jaren. Ik heb er veel kunnen leren, het heeft als thuis gevoeld”, aldus de jonge Pool.