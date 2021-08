Bahrain Victorious start toch in Bretagne Classic

Bahrain Victorious verschijnt zondag toch aan de start van de Bretagne Classic-Ouest-France. De WorldTour-formatie had zich in eerste instantie afgemeld voor de Franse koers vanwege een coronageval in de omkadering.

“Hoewel het positieve geval zou kunnen worden vervangen, maakt close contact met ander personeel het creëren van een veilige bubbel moeilijk”, gaf Bahrain Victorious afgelopen woensdag nog aan. Daar komt de WorldTour-formatie nu op terug. “Ondanks onze eerdere terugtrekking uit de wedstrijd, zal de ploeg toch de Bretagne Classic rijden. Weliswaar met een verkleinde selectie en staf.”

Bahrain Victorious zal zondag met vijf renners beginnen aan de heuvelklassieker met start en finish in Plouay. Naast Nederlander Kevin Inkelaar gaat het om Eros Capecchi, Scott Davies, Rafael Valls en Stephen Williams. Normaal gesproken zijn teams verplicht te starten met zeven renners.

Despite initially announcing withdrawing from the race, the team will race the Bretagne Classic @OuestFrance with a reduced lineup and staff support.

🇮🇹 @eroscapecchi

🇬🇧 @scottdavies95

🇳🇱 @kevininkelaar

🇪🇸 @RafaVallsFerri

🇬🇧 @stevierhys_96

🗞️ https://t.co/ZVv793xnl6 pic.twitter.com/OUbaRd5kna

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 27, 2021