Voorbeschouwing: Bretagne Classic-Ouest-France 2021

Met nog een kleine maand tot het WK wielrennen in Vlaanderen is het zaak voor de klassiekerrenners om in topvorm te geraken. Een van de belangrijkste koersen om die vorm te testen is de Bretagne Classic-Ouest-France, ook wel bekend als de Grand Prix de Plouay. En het is ‘gewoon’ een WorldTour-wedstrijd. Wie wordt in Bretagne de opvolger van Michael Matthews? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De naam Bretagne Classic deed pas in 2016 zijn intrede, maar als Grand Prix de Plouay heeft deze koers een lange historie. De eerste editie van deze Franse eendagskoers werd georganiseerd in 1931, waardoor we dit jaar toe zijn aan de 85ste editie. Decennia lang bleef de Bretonse eendagskoers een Frans feestje.

Het duurde tot 1979 voordat er een renner met een andere nationaliteit zou zegevieren. De voor het Franse Miko-Mercier-Vivagel rijdende Brabander Frits Pirard brak de ban. Tot op de dag van vandaag is de schoonvader van Bobbie Traksel de enige Nederlandse winnaar in Bretagne. De Belgen? Die staan op vijf overwinningen dankzij Frank Vandenbroucke (1996), Nico Mattan (2001), Oliver Naesen (2016 en 2018) en Sep Vanmarcke (2019).

Op het palmares sieren daarnaast onder meer de namen van Sean Kelly en Michele Bartoli. De wedstrijd maakte nimmer deel uit van de vroegere wereldbeker. Toch trad het in 2005 toe tot de WorldTour, met een kwaliteitsimpuls voor het deelnemersveld tot gevolg. In 2005 won George Hincapie en een jaar later was het Vincenzo Nibali die als eerste de streep passeerde. Ook Thomas Voeckler, Simon Gerrans, Edvald Boasson Hagen, Filippo Pozzato, Alexander Kristoff en Elia Viviani staan op de erelijst.

Het tekent de lastigheid van het parcours in de regio Plouay. De ene keer wint een echte heuvelspecialist, de andere keer blijft een groepje over en wint een sterke sprinter. Dat bleek ook vorig jaar tijdens het EK wielrennen. Dat werd in allerijl verplaatst naar Plouay, nadat Trentino zich vanwege de coronacrisis had afgemeld. Giacomo Nizzolo kroonde zich er tot Europees kampioen na een sprint van een uitgedund peloton. Een dag nadat de reguliere Bretagne Classic op hetzelfde parcours was gereden.

Laatste tien winnaars Bretagne Classic-Ouest-France

2020: Michael Matthews

2019: Sep Vanmarcke

2018: Oliver Naesen

2017: Elia Viviani

2016: Oliver Naesen

2015: Alexander Kristoff

2014: Sylvain Chavanel

2013: Filippo Pozzato

2012: Edvald Boasson Hagen

2011: Grega Bole

Vorig jaar

In 2020 was het een drukte van jewelste in Plouay. De Bretagne Classic voor mannen en de GP Plouay voor vrouwen was op 25 augustus gepropt, midden in een week vol met Europese kampioenschappen. Na bijna 250 kilometer was het uiteindelijk Michael Matthews die met een indrukwekkende sprint de overwinning wist te grijpen.

De vlucht van de dag bestond uit Zhandos Bizhigitov, Floris De Tier, Joey Rosskopf, Alexander Cataford, Will Clarke en Rémi Cavagna, maar zij kregen weinig ruimte. Een soloaanval van de Franse tijdrijder had ook geen succes, evenals een poging van Harm Vanhoucke, Fernando Barceló en Robert Stannard. Het regende aanvallen, maar dankzij Team Sunweb-renner Nils Eekhoff kwam alles in de laatste rechte lijn samen.

Luka Mezgec ging weliswaar als eerste de sprint aan, maar de Sloveen was niet opgewassen tegen Michael Matthews. Het was voor de Australiër zijn eerste seizoenszege van 2020. Getergd, dat was hij na het missen van de Tour de France-selectie, wat niet veel later leidde tot een vervroegd einde van zijn samenwerking met Team Sunweb.

Uitslag Bretagne Classic-Ouest-France 2020

1. Michael Matthews (Team Sunweb) in 6u01m14s

2. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) op 1s

3. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step) in z.t.

4. Aimé De Gendt (Circus-Wanty-Gobert) in z.t.

5. Alessandro Fedeli (Nippo-Delko One Provence) in z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

De Bretagne Classic-Ouest-France is dit jaar voor het eerst sinds 2018 langer dan 250 kilometer, al zijn de verschillen met de afgelopen edities minimaal. De 85ste editie van deze Franse eendagskoers kent meer dan 4.000 hoogtemeters, wat aangeeft hoe zwaar de wedstrijd is. Het parcours biedt kansen voor de aanvallers en de sterke sprinters.

Voor de zesde keer op rij maakt het peloton een grote lus door de regio Bretagne. Vanuit startplaats Plouay trekt het peloton in westelijke richting op weg naar de Baai van Douarnenez. Daar komen de renners na ruim 110 kilometer aan en maken ze rechtsomkeert. In oostelijke richting gaat het weer terug naar Plouay. Nergens is het echt vlak in dit deel van Bretagne, al zullen de favorieten zich in het eerste deel nog koest houden. Dat verandert als Plouay weer in zicht komt.

In de laatste honderd kilometer liggen de nodige klimmetjes. Op 65 kilometer van de finish ligt zelfs een gravelklim, de Saoutalarin van 1,8 kilometer aan 5,1%. Daarna blijft het op en af gaan, met flink wat heuvels in de laatste veertig kilometer. Het gaat achtereenvolgens om Rozempouillot (330 meter aan 3,8%), Beg er Lann (520 m aan 5,3%), Kerflemic (1 km aan 3,3%), Beg ar Salud (650 m aan 6,5%), Menguen (900 m aan 8,7%), Marta (300 m aan 6%) en Kerharff (360 m aan 6,4%).

Daarna draaien de renners – zeventien kilometer voor de finish – het lokale parcours op in Plouay. Die ronde wordt gekenmerkt door de Pont-Neuf, een klim van 1,5 kilometer aan 4,2% met maxima tot 9%, gevolgd door een passage aan de eindstreep. Daarna volgen de beklimmingen van Lezot (1,4 km aan 3,9%), Lann Payot (1,3 km aan 2,6%), een lange afdaling en opnieuw de Pont-Neuf.

Daarna is het nog zo’n twee kilometer in dalende lijn naar de finish. De brede finish loopt ook nog lichtjes omhoog. Door de afdaling vlak daarvoor komen de renners met hoge snelheid op de finish af. De vraag is of hier gesprint gaat worden om de overwinning, of dat er nog een aanval geplaatst wordt om de overwinning op te eisen.

Zondag 29 augustus: Plouay – Plouay (250,5km)

Start: 10.45 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.10 uur

Favorieten

Het deelnemersveld in de Bretagne Classic-Ouest-France is heel breed. Het is niet voor niets dat de afgelopen jaren de nodige sterke sprinters en diverse klassiekerrenners deze WorldTour-wedstrijd hebben gewonnen. Ook voor de editie van 2021 vissen we daarom in diezelfde vijver, op zoek naar een opvolger voor de afwezige Michael Matthews. De Australiër koerst met BikeExchange namelijk in de Vuelta. Bahrain Victorious heeft zich vanwege een coronageval afgemeld.

Jumbo-Visma schuift Jonas Vingegaard naar voren. De verrassende nummer twee van de voorbije Tour de France nam een rustpauze en keerde onlangs terug in de Tour of Norway, maar door fysieke problemen kwam het er daar niet uit voor Vingegaard. Mocht hij een rol van betekenis willen spelen in Bretagne, dan zal hij het van de aanval moeten hebben. Dat geldt ook voor Tobias Foss en Tour de l’Avenir-uitblinker Gijs Leemrijze. Pascal Eenkhoorn is een andere outsider van Jumbo-Visma. Hij won de Heistse Pijl en werd daarna tiende in de Ronde van Polen. Eenkhoorn kan, net als David Dekker, mikken op zijn sprint.

Deceuninck-Quick-Step heeft waarschijnlijk de topfavoriet in huis. Wereldkampioen Julian Alaphilippe zal maar wat graag willen zorgen voor de eerste Franse overwinning sinds Sylvain Chavanel in 2014 zegevierde. Dat jaar werd Alaphilippe als neoprof vijfde in Bretagne. Na de Tour de France, waar hij de openingsrit won, en de Clásica San Sebastián, waar hij zesde werd, nam hij een korte break in aanloop naar het najaar. In de Druivenkoers hervatte hij deze week de koers, waarna hij in eigen land mee hoopt te doen om de overwinning. Het golvende parcours speelt in het voordeel van een springveer als Alaphilippe.

Mattia Cattaneo, Mikkel Frølich Honoré en Pieter Serry moeten Alaphilippe lang bij kunnen staan in de heuvels. Honoré werd zelf nog tweede in de Clásica San Sebastián onlangs. Bij een eventuele sprint met een grote groep is Davide Ballerini een man om in de gaten te houden. Trek-Segafredo stuurt Jasper Stuyven, die hier begint aan zijn opbouw richting het WK in eigen stad. Hij kan op meerdere manieren winnen: vanuit de aanval, vanuit een kleine groep of vanuit een sprint van een compact peloton. Let ook op Julien Bernard en Matthias Skjelmose Jensen.

De selectie van UAE Emirates zal ook een hoofdrol gaan spelen. Tour de France-winnaar Tadej Pogačar is weer back in business. Na zijn Tourzege en bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio koos de Sloveen voor een pauze. In het noordwesten van Frankrijk duikt hij weer op in het peloton, waarna hij ook het EK wielrennen in Italië en het WK wielrennen in Vlaanderen nog zal betwisten. Wat kan Pogačar niet? Dit voorjaar won het 22-jarige toptalent al Luik-Bastenaken-Luik, dus een eendagskoers afwerken kan hij ook.

Diego Ulissi is een tweede troef die UAE Emirates kan uitspelen. De ervaren heuvelspecialist was vorig jaar een tijd lang uitgeschakeld met hartproblemen, maar inmiddels is hij helemaal terug. In de Giro was hij dicht bij een ritzege, maar sinds juni heeft Ulissi al vier overwinningen geboekt. Ook in de lastige Ronde van Polen, waar het veel heuvelop-heuvelaf ging, deed hij mee om de podiumplaatsen. De Italiaan strandde uiteindelijk op de vierde plek in het eindklassement. Andere kanshebbers bij de ploeg uit de Emiraten zijn Valerio Conti en Alexander Riabushenko. Ook toptalent Juan Ayuso, die hard uitviel in de Tour de l’Avenir, staat op de startlijst.

Astana-Premier Tech kan dan weer terugvallen op ervaren renners en specialisten als Alexey Lutsenko en Fabio Felline, die weten hoe ze een eendagskoers moeten afmaken. Ook Javier Romo en Stefan de Bod houden we in de gaten. Bij Lotto Soudal ontbreekt een heuvelspecialist als Tim Wellens en dat biedt kansen voor een jonge renner als Stefano Oldani. De Italiaan – volgend jaar Alpecin-Fenix – weet hoe hij over de heuvels moet vliegen maar behoort niet tot de topfavorieten. BORA-hansgrohe heeft de vinnige Giovanni Aleotti aan boord, maar ook Ide Schelling en Patrick Konrad kunnen de koers kleuren met hun offensieve koersstijl.

Dan INEOS Grenadiers, dat onder meer Ethan Hayter opstelt. Vorige week heerste de Brit in de Ronde van Noorwegen en het is aan hem om te laten zien dat hij het ook op WorldTour-niveau kan. Het parcours ligt hem als gegoten. Een heuvelachtig parcours, een zware finale en als het nodig is een sprint vanuit een klein groepje. Hij krijgt onder meer Sebastián Henao, Andrey Amador en Luke Rowe met zich mee. En op de voorlopige startlijst: Cameron Wurf, die vorige week nog de Ironman in Kopenhagen wist te winnen. Israel Start-Up Nation heeft met Ben Hermans en Daniel Martin twee ervaren outsiders.

Onder de ploegen die de boel willen controleren, rekenen we Qhubeka NextHash. Zij hebben met Giacomo Nizzolo een grote kanshebber in huis als het in Plouay uitdraait op een sprint van een uitgedund peloton. Of de Italiaan kan winnen? Vorig jaar won hij nog het EK op dezelfde plek. En van zijn eerdere zeven optredens in de Bretagne Classic eindigde hij vijf keer bij de eerste tien. In 2013 – het lijkt een eeuwigheid geleden – werd hij nog tweede achter Filippo Pozzato.

Cofidis heeft Elia Viviani in de gelederen. De oud-winnaar uit 2017 won afgelopen week nog meerdere etappes in de Tour Poitou-Charentes. De vraag is of hij sterk genoeg is om de lastige heuvels te overleven in volle finale. Wat te denken van AG2R Citroën, dat het met Benoît Cosnefroy, Alexis Gougeard en Aurélien Paret-Peintre op de aanval kan gooien. Dan heeft de ploeg altijd Andrea Vendrame nog achter de hand voor een eventuele sprint.

Dan zijn er nog flink wat outsiders die het moeten hebben van de aanval, solo of met een aantal metgezellen, of een kopgroep van vijf à acht renners die standhoudt tot op de finish. Denk daarbij aan David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Ruben Guerreiro, Michael Valgren (EF Education-Nippo), Biniam Ghirmay, Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Esteban Chaves (Team BikeExchange), Jai Hindley, Andreas Leknessund (Team DSM), Pierre Latour (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B Hotels) en Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Een speciale vermelding voor Warren Barguil, die vorige week topvorm toonde en de Tour du Limousin won.

Rappe mannen waar we rekening mee moeten houden als een grote groep samenblijft: Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Matthew Walls (BORA-hansgrohe), Nils Eekhoff (Team DSM), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert), Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Anthony Turgis, Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Daniel McLay (Arkéa-Samsic) en Eduard-Michael Grosu (Delko).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Diego Ulissi, Giacomo Nizzolo

** Tadej Pogačar, Ethan Hayter, Alexey Lutsenko

* Ide Schelling, Jasper Stuyven, Mikkel Frølich Honoré, Warren Barguil

Weer en TV

Prima koersweer voor de heren renners zondag in Plouay en omgeving. Het is licht bewolkt, maar voor de rest schijnt de zon bij een temperatuur van 20 à 24 graden Celsius. Wel staat er een flinke wind van windkracht 3 à 4 uit oost-noordoostelijke richting. De vraag is of de wind het koersverloop gaat beïnvloeden. Als het aanvallen moeilijk maakt op het lokale rondje, dan is dat in het voordeel van de sprinters.

De Bretagne Classic-Ouest-France is niet te zien op tv. Eurosport heeft de uitzendrechten in handen en zendt de wedstrijd vanaf 11.30 uur live uit op de online Eurosport Player en GCN+. Om 18.10 uur is er op Eurosport 1 wel een uitgebreide samenvatting te zien. Voor mensen met Franse tv: France 3 National zendt de finale uit vanaf 14.55 uur.