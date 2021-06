Bahrain Victorious neemt Matej Mohoric mee naar Ronde van Slovenië

Matej Mohorič begint komende woensdag aan de Ronde van Slovenië. De meesterdaler kwam drie weken geleden zwaar ten val in de Giro d’Italia, maar is weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden. De 26-jarige Mohorič werd in 2018 nog derde in zijn thuisronde.

Mohorič kwam in de negende etappe van de Giro naar Rocca di Cambio zwaar ten val in een afdaling en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De renner verloor in de afzink van de Passo Godi de controle over zijn fiets, ging over kop en klapte op hoge snelheid op zijn hoofd. Mohorič was zichtbaar van de kaart en kampte met een hersenschudding.

De Sloveen kende vervolgens een vlotte revalidatie en is nu weer fit genoeg om te koersen. Het is afwachten of Mohorič al in staat is om voor de eindzege te strijden, maar hij toonde voor zijn crash wel erg goede benen in de eerste Giro-etappes. Drie jaar geleden werd de daalvirtuoos al een keer derde in de Ronde van Slovenië, achter Primož Roglič en Rigoberto Urán.

Bahrain Victorious heeft met Jan Tratnik nog een tweede sterke Sloveen opgenomen in de zevenkoppige selectie. Phil Bauhaus is de sprinter met dienst: de snelle Duitser won dit jaar al een etappe in de Tour de La Provence en twee ritten in de Ronde van Hongarije. Heinrich Haussler, Kevin Inkelaar (eerste wedstrijd van het seizoen), Jonathan Milan en Marcel Sieberg vervolledigen de selectie.

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Slovenië 2021 (9-13 juni)

Phil Bauhaus

Heinrich Haussler

Kevin Inkelaar

Jonathan Milan

Matej Mohorič

Marcel Sieberg

Jan Tratnik