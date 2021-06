Voorbeschouwing: Ronde van Slovenië 2021

Er zijn tegenwoordig meerdere wegen die naar Parijs leiden. De Ronde van Slovenië (2.Pro, van 9-13 juni) is een van de laatste voorbereidingskoersen op de komende Tour de France. Alle ogen zijn gericht op thuisfavoriet en regerend Tourwinnaar Tadej Pogačar. Of zien we straks een outsider zegevieren? We blikken vooruit!

Historie

Vandaag de dag is de Ronde van Slovenië voor sommige Tourrenners een alternatieve voorbereidingswedstrijd richting La Grande Boucle, maar de ronde werd aanvankelijk gewonnen door nobele onbekenden. In 1993 werd de allereerste editie georganiseerd en kregen we met Boris Premužic een bescheiden naam op de erelijst. Ook voor Valter Bonča, Lorenzo Di Silvestro en Branko Filip was het winnen van de Ronde van Slovenië iets om trots op te zijn.

Er is echter veel veranderd sinds de eerste editie in 1993. De Ronde van Slovenië werd steeds vaker gewonnen door een renner die het later ook wist te maken op het hoogste niveau. Denk aan de Poolse klimmer Przemysław Niemiec, de Russische allrounder Evgeni Petrov en de Deense topper Jakob Fuglsang. Die laatste was in 2009 de beste in het eindklassement en is, twaalf jaar na zijn zege in Slovenië, nog altijd een van de betere renners van het peloton.

Na Fuglsang was het de beurt aan Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, voormalig wonderboy Janez Brajkovič, Radoslav Rogina en Tiago Machado om op het hoogste schavotje te staan. In 2015 kwam een toen nog relatief onbekende Primož Roglič als overwinnaar uit de strijd. Laatbloeier Roglič kwam destijds nog uit voor het bescheiden Adria Mobil, maar tekende aan het einde van dat seizoen een contract bij Jumbo-Visma. Het bleek een schot in de roos.

Roglič wist in 2018, drie jaar na zijn eerste zege in zijn thuisronde, voor een tweede maal de Ronde van Slovenië te winnen. Ook Rein Taaramäe (2016), Rafal Majka (2018) en Diego Ulissi (2019, zijn tweede eindzege) staan inmiddels op de erelijst. Vorig jaar zag de organisatie in coronatijd geen mogelijkheid om de ronde te organiseren. De 27ste editie van de Ronde van Slovenië zal in 2021, na een jaartje vertraging, alsnog worden georganiseerd.

Alle feiten op een rijtje

Eerste winnaar: Boris Premužic (1993)

Laatste winnaar: Diego Ulissi (2019)

Meeste overwinningen: Mitja Mahorič (2003 en 2004), Tomaž Nose (2006 en 2007) en Primož Roglič (2015 en 2018)

Meeste overwinningen per land: Slovenië (twaalf zeges)

Laatste tien winnaars Ronde van Slovenië

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Diego Ulissi

2018: Primož Roglič

2017: Rafal Majka

2016: Rein Taaramäe

2015: Primož Roglič

2014: Tiago Machado

2013: Radoslav Rogina

2012: Janez Brajkovič

2011: Diego Ulissi

Laatste editie

In 2020 gooide het coronavirus roet in het eten en dus moeten we twee jaar terug in de tijd voor de (voorlopig) laatste editie van de Ronde van Slovenië. Ook toen werd de meerdaagse ronde gehouden tussen de Giro d’Italia en Tour de France. De renners begonnen met een relatief vlakke etappe naar Rogaška Slatina. De rit werd gewonnen door de Duitse kampioen Pascal Ackermann, die op voorhand ook werd beschouwd als de snelste man in deze ronde.

Rit twee speelde zich af tussen Maribor en Celje en bracht een eerste schifting teweeg in het algemeen klassement. Op de beklimming van Svetina (5,5 km aan 7,4%) werd het kaf van het koren gescheiden en zo bleef een groep van een twintigtal renners over. De snelle Luka Mezgec bleek in staat om bergop zijn wagonnetje aan te haken en profiteerde in de straten van finishplaats Celje optimaal van de afwezigheid van andere rappe mannen.

Een dag later was het helemaal de beurt aan de klassementsrenners om het mooie weer te maken. Op de steilste stroken van Dole (5 km aan 9,3%), de laatste klim van de dag, wisten negen kleppers zich af te scheiden en vlak voor de top reden Diego Ulissi en Aleksandr Vlasov weg uit dit elitegroepje. De Italiaan en de Rus stortten zich vervolgens in de afdaling en wisten zo uit de greep te blijven van de achtervolgers. Het was Ulissi die uiteindelijk solo over de streep kwam.

De Italiaan deed zo uitstekende zaken en begon als leider aan de voorlaatste etappe, van Nova Gorica naar Ajdovščina, met in de diepe finale de beklimming (9,1 km aan 7,7%) van Predmeja. Na een ware afvallingskoers kregen we een sprint met vier tussen leider Ulissi, Visconti, Vlasov en Tadej Pogačar om de ritzege. De lepe Visconti kwam als eerste over de meet, voor landgenoot Ulissi. Die laatste wist echter wel zonder problemen zijn leiderstrui te behouden.

In de verraderlijke slotrit naar Novo Mesto, gewonnen door sprinter Giacomo Nizzolo, kwam Ulissi uiteindelijk niet meer in de problemen. De Italiaan van UAE Emirates wist zich zo te verzekeren van zijn tweede eindzege in de Ronde van Slovenië, acht jaar na zijn eerste triomf.

Eindklassement Ronde van Slovenië 2019

1. Diego Ulissi (UAE Emirates) in 19u41m23s

2. Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) op 22s

3. Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo) op 25s

4. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 30s

5. Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec) op 1m04s

Parcours

De Ronde van Slovenië gaat dit jaar over vijf etappes van Ptuj naar Novo Mesto. Onderweg heeft de organisatie twee relatief vlakke etappes, een heuvelrit en twee selectieve ritten uitgetekend. Voor ieder wat wils, maar zeker is wel dat de winnaar over klimmersbenen moet beschikken. Op donderdag en zaterdag finishen de renners namelijk bergop.

Woensdag 9 juni, etappe 1: Ptuj – Rogaška Slatina (151,5 km)

De Ronde van Slovenië begint met een sprintersvriendelijke etappe in het noordoosten van het land. In het knusse stadje Ptuj, gelegen aan de rivier de Drava, verzamelen de renners zich voor een rit van net iets meer dan 150 kilometer richting Rogaška Slatina, waar de mensen erg bedreven zijn in het vervaardigen van kristal.

Wellicht krijgt de winnaar van de etappe wel een toepasselijke kristallen bokaal. Hoe dan ook, na een start in noordoostelijke richting maken de coureurs op een gegeven moment een zwier naar het zuiden, alvorens te finishen in Rogaška Slatina. Biljartvlak zijn de wegen allerminst, maar toch lijkt een sprint met een grote groep een realistisch scenario.

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.46 en 17.19 uur

Donderdag 10 juni, etappe 2: Žalec – Celje (147 km)

De tweede rit-in-lijn kent, in vergelijking met de openingsetappe, nog wat meer hoogtemeters. Met twee beklimmingen van tweede categorie en een finish op een vervelende kuitenbijter van een tweetal kilometer, belooft het een spectaculaire ontknoping te worden in verkeersknooppunt Celje, de op twee na grootste stad van Slovenië.

Op de Lipa (4,8 km aan 7%) zijn de eerste bergpunten te verdienen en ook op de flanken van de Svetina (5,2 km aan 7,7%) ligt een bergsprint. De klim van Svetina is een potentiële scherprechter in de etappe, met zijn top op goed twintig kilometer van de meet. Na een afdaling in meerdere trapjes en een korte tussenstrook finishen de renners bergop.

Het slotklimmetje in Celje is net geen twee kilometer lang, maar het wegdek blijft wel stijgen aan net iets meer dan 7%. Lastige kost en echt iets voor de mannen met punch in de benen. Een naam? Diego Ulissi!

Start: 11.15 uur

Finish: tussen 14.45 en 15.17 uur

Vrijdag 11 juni, etappe 3: Brežice – Krško (165,8 km)

Of we een sprint krijgen in Krško, daar waar de finish is gelegen van de derde etappe van deze Ronde van Slovenië? Dat hangt een beetje af van het koersverloop. Als de favorieten voor de eindzege zin hebben om de boel uiteen te ranselen op de beklimmingen van derde categorie, kan het weleens een lange dag worden voor de rappe mannen.

We verwachten alleen niet dat de klimmers met de krachten zullen woekeren, een dag voor de beslissende rit naar Nova Gorica. Sprinters die van nature een bergje kunnen verteren, maken dus kans op de ritzege. Na het klimmetje in het plaatsje Sremič, de laatste gecategoriseerde helling van de dag, is het nog goed twintig kilometer doorkachelen tot de streep.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 14.52 en 15.27 uur

Zaterdag 12 juni, etappe 4: Ajdovščina – Nova Gorica (164,1 km)

In de voorlaatste etappe van de Ronde van Slovenië is het erop of eronder voor de renners met klassementsambities. In de rit over twee hellingen van derde categorie, twee bergjes van tweede categorie én de slotklim van eerste categorie moet het gebeuren voor de klimmers. In het bescheiden plaatsje Ajdovščina klinkt het startschot.

Met de Temnica (4,4 km aan 8,1%), Ravnica (2,7 km aan 10%) en Vrhovlje (4,4 km aan 7,3%) worden stuk voor stuk zeer pittige beklimmingen opgezocht. Na de Vrhovlje volgen nog twee klimmetjes die niet meetellen voor het bergklassement, maar de renners nemen dit toch weer mee richting de loodzware en zeer explosieve finale.

Op goed dertien kilometer van de finish, vlak na de tussensprint in Nova Gorica, beginnen de renners aan een tweetrapsraket. De 2,7 kilometer lange Ravnica kent een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 11% en is een zeer pittig voorgerecht voor onze hoofdmaal van de dag: de slotmuur iets buiten het centrum van Nova Gorica.

Na een snelle afdaling worden de renners getrakteerd op een verschrikkelijke steile slotklim van 2,4 kilometer. Voor een zevental minuten loopt de weg omhoog aan gemiddeld stijgingspercentage van 13,5%, met af en toe een uitschieter. Nova Gorica grenst overigens aan de Italiaanse stad Gorizia, waar twee weken geleden nog een Girorit finishte.

Start: 10.55 uur

Finish: tussen 14.38 en 15.14 uur

Zondag 13 juni, etappe 5: Ljubljana – Novo Mesto (175,3 km)

De slotrit van de Ronde van Slovenië lijkt weer iets voor de rappe mannen, al moeten er ook zondag weer aardig wat hoogtemeters worden overwonnen. In de hoofdstad van Slovenië, het toeristisch zeer aanlokkelijke Ljubljana, wordt de slotrit op gang gebracht. De finish ligt ten oosten Ljubljana, in Novo Mesto, een stad van zo’n 20.000 inwoners.

In het begin van de etappe trekken de renners nog over Suhi Dol (7,6 km aan 4,2%) en halverwege de etappe zijn er voor de laatste keer deze ronde bergpunten te verdienen in Pance (3,6 km aan 4,1%). Vervolgens gaat het in gestrekte draf naar de finish, weliswaar over geaccidenteerde wegen. Zien we aan het einde van de dag een sprint ter besluit?

Start: 10.15 uur

Finish: tussen 14.34 en 15.11 uur

Favorieten

De meeste kanonnen voor de Tour de France reden afgelopen week het Critérium du Dauphiné, zijn momenteel bezig aan de Ronde van Zwitserland of verblijven ergens op hoogte. De grootste kanshebber op de komende Tourzege, Tadej Pogačar, staat woensdag echter aan de start van de Ronde van Slovenië. De jonge klimmer is uiteraard ook de grote favoriet voor de eindoverwinning, maar zal het zeker niet op een presenteerblaadje krijgen.

Vorig jaar besloot Tadej Pogačar in de Dauphiné nog wat laatste wedstrijdprikkels op te doen richting de Tour, maar de renner van UAE Emirates kiest dit jaar voor een alternatieve voorbereiding richting zijn hoofddoel van het seizoen. In het Italiaanse Sestriere heeft Pogačar de voorbije weken gewerkt aan de basis, in de Ronde van Slovenië is het zaak om de nodige koershardheid op te doen in aanloop naar de Ronde van Frankrijk.

Alle ogen zijn gericht op de man die sinds zijn entree op het hoogste niveau nagenoeg onklopbaar is in meerdaagse rittenkoersen. Pogačar reed in 2021 al drie meerdaagse rondes, won er twee (UAE Tour en Tirreno-Adriatico) en mocht in de Ronde van het Baskenland als nummer drie het podium op. In topvorm is Pogačar nauwelijks te stoppen, zeker in dit deelnemersveld, maar misschien vervult de Sloveen de komende dagen wel een knechtenrol.

Binnen UAE Emirates is het namelijk ook uitkijken naar Diego Ulissi en Rafał Majka. Ulissi was in 2011 en 2019 al eens de beste in het eindklassement van de Ronde van Slovenië en is dus de titelverdediger. De explosieve Italiaan komt met goede vorm uit de Giro en kan wellicht profiteren van de zogeheten supercompensatie. Het parcours ligt hem als gegoten, dat staat buiten kijf. Majka reed dit seizoen nog niet voor eigen rekening, maar krijgt nu misschien wel de ruimte.

De voornaamste uitdager van Pogačar en UAE Emirates koerst in het tenue van Astana-Premier Tech. Aleksandr Vlasov wist zich vorige maand te onderscheiden in de Giro d’Italia. Na eindwinnaar Egan Bernal, Damiano Caruso en Simon Yates eindigde hij als vierde in het algemeen klassement, na een toch wel sterke slotweek. De vraag is wel of de 25-jarige Vlasov nog wat in de tank heeft voor de Ronde van Slovenië. In 2019 werd hij al derde in de eindstand.

Astana-Premier Tech heeft meerdere pionnen om mee te spelen. Denk aan de ervaren Baskische klimmer Gorka Izagirre, die net als Vlasov de Giro in de benen heeft. Izagirre gaat prima bergop en beschikt ook nog over behoorlijk wat explosiviteit. Dat geldt ook voor Fabio Felline, die onlangs vader is geworden van Edoardo. De Italiaan gaat voor een (semi)sprinter bijzonder goed bergop en is dan ook een gevaarlijke outsider. Let ook op de Spaanse puncheur Javier Romo.

Update: zowel Vlasov als Izagirre rijden de Ronde van Slovenië niet.

Nog een renner om in de gaten te houden: Matej Mohorič. De Sloveen van Bahrain Victorious is op tijd fit voor zijn thuisronde na een akelige val in de Giro d’Italia. Het is afwachten of Mohorič fysiek in staat is om voor de eindzege te strijden, maar hij toonde voor zijn crash wel erg goede benen in de eerste Giro-etappes. Drie jaar geleden werd de daalvirtuoos al een keer derde in het eindklassement van de Ronde van Slovenië, achter Primož Roglič en Rigoberto Urán.

Verder is het uitkijken naar ProTeams Caja Rural-Seguros RGA en Uno-X. De Spaanse formatie brengt Jonathan Lastra aan het vertrek. Lastra is de laatste weken uitstekend op dreef en werd in aanloop naar de Ronde van Slovenië al vierde in de Volta ao Algarve en zesde in de Ruta del Sol. Verder werd de 28-jarige Spanjaard ook nog tweede in de Trofeo Serra de Tramuntana, achter zijn landgenoot Jesús Herrada.

Binnen het kamp van Uno-X verwachten ze ongetwijfeld veel van man-in-vorm Idar Andersen. Het gaat de 22-jarige Noor de laatste weken voor de wind. Op sportief vlak was er de eindzege in de Tour de la Mirabelle en goede uitslagen in de Mercan’Tour Classic en de Vredeskoers voor beloften, terwijl hij enkele dagen geleden ook zijn aflopende verbintenis bij de ploeg besloot te verlengen. Andersen blinkt voornamelijk uit in het middengebergte, komt dat even goed uit!

Onze voorlaatste ster gaat naar een beloftevolle Spanjaard, die nu nog uitkomt voor Equipo Kern Pharma. De 23-jarige Roger Adrià werd dit jaar al knap zevende in de Ronde van Asturië en liet zich ook al nadrukkelijk zien in wedstrijden als de Ster van Bessèges en onlangs nog Boucles de la Mayenne. Wat kan de Catalaan, die het vooral moet hebben van zijn klim- en hardrijderscapaciteiten, in een koers als de Ronde van Slovenië?

Bij Bardiani-CSF-Faizanè rijden Giovanni Carboni en oudgediende Giovanni Visconti. Die laatste werd twee jaar geleden nog tweede in Slovenië. De Colombiaan Daniel Muñoz en ex-langlaufer Martí Vigo zijn de voornaamste kanshebbers namens Androni Giocattoli-Sidermec. Uno-X heeft met Torstein Træen nog een tweede outsider in de gelederen. En wat kan de Russische klimmer Savva Novikov, een ploegmaat van Adrìa bij Equipo Kern Pharma?

Gazprom-RusVelo trekt met good old Roman Kreuziger naar de Ronde van Slovenië. De inmiddels 35-jarige Tsjech heeft er een schitterende carrière opzitten, maar heeft al een tijdje niks meer gepresteerd. Is het een teken aan de wand? Of weet de oud-winnaar van onder meer de Amstel Gold Race en de Ronde van Zwitserland nog een keer te schitteren? Let verder op Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Andrey Zeits namens Team BikeExchange.

Sprinters

We tellen drie mogelijke sprintkansen en dus is het niet verwonderlijk dat er woensdag aardig wat rappe mannen aan het vertrek staan. Matteo Trentin wist dit seizoen nog niet te winnen voor UAE Emirates en zal in Slovenië ongetwijfeld willen scoren. De Italiaan zal dan wel moeten afrekenen met iemand als Phil Bauhaus. De zegeteller van de rappe Duitser van Bahrain Victorious staat dit jaar al op drie, na zeges in de Tour de La Provence en de Ronde van Hongarije.

Vanuit Sloveens oogpunt is het uitkijken naar Luka Mezgec, die als sterke sprinter ongetwijfeld meerdere mogelijkheden zal krijgen op ritwinst. De ervaren dertiger van Team BikeExchange won in de laatste editie van de Ronde van Slovenië een etappe. Zijn ploegmaat Kaden Groves is ook bijzonder rap, maar moest vrij recent na een valpartij nog wel opgeven in het Critérium du Dauphiné. Is de Australiër alweer voldoende hersteld van zijn buiteling?

Update: Mezgec verschijnt niet aan het vertrek. Hij is op trainingskamp in Livigno in de hoop om zich na zijn coronabesmetting klaar te stomen voor de Tour de France.

Andere snelle sprinters zijn de eerder genoemde Fabio Felline, Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Matteo Malucelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), Pools kampioen Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), Enrique Sanz (Equipo Kern Pharma), Alan Banaszek en Mihkel Räim (HRE Mazowsze Serce Polski), Rory Townsend (Canyon dhb SunGod) en Matthew Gibson van Ribble Weldtite.

Ook opvallend: bij de Sloveense nationale selectie komen we de naam van Kristijan Koren tegen. De 34-jarige renner werd twee jaar geleden geschorst voor het schenden van de antidopingcodes, maar zijn schorsing liep enkele weken geleden af en dus mag Koren deelnemen aan zijn thuisronde. Wat mogen we verwachten van de ex-renner van Liquigas en Bahrain Merida?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Aleksandr Vlasov , Diego Ulissi

** Gorka Izagirre , Jonathan Lastra, Rafał Majka

* Matej Mohorič, Idar Andersen, Roger Adrià, Giovanni Carboni

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen gedaan worden.

Weer en TV

Het kan weleens gaan spoken in de komende editie van de Ronde van Slovenië. Vanaf woensdag gaat zomers weer gepaard met de nodige regen- en zelfs onweersbuien. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de 23°C, maar de regenval kan weleens zorgen voor hachelijke situaties tijdens de koers.

De Ronde van Slovenië is dagelijks te zien bij Eurosport. De uitzendingen beginnen vanaf rit twee steevast om 13.00 uur op Eurosport 2. Alleen de openingsetappe wordt vanaf 15.00 uur live uitgezonden op het tweede kanaal van Eurosport. Voor een volledig uitzendschema, check ons tv-overzicht.