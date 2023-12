vrijdag 8 december 2023 om 09:25

Bahrain Victorious neemt afscheid van rode kleur in tenue en kiest voor nieuwe look

Bahrain Victorious heeft het tenue voorgesteld waarmee de renners in 2024 in zullen koersen. Dat tenue is een flinke aanpassing ten opzichte van vorig jaar. Er zal namelijk niet meer in het rood, maar in het ‘parelwit’ gekoerst worden.”

Helemaal nieuw is het tenue echter niet. Het lijkt hard op de outfit waarmee de renners deelnamen aan de Tour de France dit jaar. Er zijn wel enkele zaken anders. Zo zijn de gouden accenten minder zichtbaar geworden en hebben de groenblauwe tinten een grotere rol gekregen. De groenblauwe tinten zijn een verwijzing naar een specifieke plaats in de zee rond Bahrein, waar de parelbanken zichtbaar zijn.

De gouden accenten verwijzen dan weer naar de oprichting van de ploeg. “Het team keert dus terug naar de basis door van zwart terug te keren naar marineblauw. Met de connotaties rond zwart en koolstof is dit meer dan alleen een kleurverandering. Het vertegenwoordigt een toewijding van het team en onze partners om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, in lijn met het mandaat van de UCI voor teams om de uitstoot te verminderen tegen 2030”, staat er te lezen op de website van de ploeg.