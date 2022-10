Bahrain Victorious neemt afscheid van Chun Kai Feng

Chun Kai Feng verlaat Bahrain Victorious. Dat meldt de ploeg uit het Midden-Oosten op sociale media. De 33-jarige Taiwanees maakt de overstap naar Utsunomiya Blitzen, een Japans continentalteam.

Feng kwam in 2017 bij het toenmalige Bahrain Merida, de twee jaar daarvoor reed hij voor Lampre-Merida. In zijn periode bij Bahrain won hij zowel het Taiwanees kampioenschap tijdrijden (2019) als het Taiwanees kampioenschap op de weg (2021). Daarnaast werd hij in 2019 derde op het Aziatisch kampioenschap en behaalde hij in 2020 een vierde plaats in het eindklassement van de Tour of Taiwan (2020).

Dit jaar betwistte Feng slechts enkele wedstrijden voor Bahrain Victorious. Deze zondag staat hij nog wel aan de start van de Japan Cup.