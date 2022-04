Bahrain Victorious met sterrenensemble naar Luik-Bastenaken-Luik

Bahrain Victorious heeft een sterke selectie voor Luik-Bastenaken-Luik van aankomende zondag. De ploeg komt met onder meer oud-winnaar Wout Poels en winnaar van de Waalse Pijl Dylan Teuns aan de start, maar ook de rest van de selectie is gevuld met grote namen.

Damiano Caruso, Jack Haig, Matej Mohoric, Luis León Sanchez en Mikel Landa zijn de overige namen die voor Bahrain Victorious Luik-Bastenaken-Luik zullen betwisten. Naast Poels en Teuns hebben ze dus een oud-winnaar van Milaan-San Remo (Mohoric, red.), drie renners die op het podium stond van een Grote Ronde (Landa, Caurso en Haig, red.) en een viervoudige ritwinnaar van de Tour de France (Sánchez).

“De kwaliteit van onze selectie is van een zeer hoog niveau. Vanaf de start van de heuvelklassiekers hebben we getoond dat we continu kunnen meestrijden. Met deze ploeg aan de start in Luik hebben we dan ook zeker hoge verwachtingen”, vertelt manager Gorazd Stangelj op de website van de ploeg.

“Dylan Teuns zal onze kopman zijn na zijn overwinning in de Waalse Pijl, maar we zullen proberen voorbereid te zijn op verschillende scenario’s. De finale is een beetje veranderd, maar we verwachten dat de koers nog altijd wordt beslist op de laatste klim van de dag. Ik hoop meerdere renners van onze ploeg te zien in de finale.”