Bahrain Victorious met Mohoric en Bilbao in ‘open’ Strade Bianche

Bahrain Victorious hoopt met Matej Mohorič en Pello Bilbao een rol van betekenis te spelen in de finale van Strade Bianche. De Spanjaard en Sloveen zijn de vooruitgeschoven pionnen bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

Ploegleider Alberto Volpi blikt in een persbericht vooruit op de Italiaanse klassieker. “Mohorič en Bilbao delen het kopmanschap. Pello is dol op deze koers, waarin hij de afgelopen jaren als tiende en vijfde eindigde. Ook dit seizoen staat hij met de nodige ambitie om een persoonlijk resultaat te behalen aan de start.”

“Matej doet al voor de zesde keer mee. Afgelopen jaar was hij helaas betrokken bij die grote val, anders had hij zeker een resultaat kunnen boeken. Hij liet in België (derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, red.) al zien over een goede vorm te beschikken. Hij zal met de nodige gretigheid aan de start verschijnen in Siena.”

Ex-renner Volpi verwacht zeker geen gesloten wedstrijd. “Ik verwacht dat we door de afwezigheid van Tadej Pogačar een meer open koers krijgen. Daarnaast moeten we oppassen voor de wind, die verraderlijk op kan spelen.” Fran Miholjević, Rainer Kepplinger, Matevz Govekar, Andrea Pasqualon en Hermann Pernsteiner zijn de overige namen.

Lees meer: Voorbeschouwing: Strade Bianche 2023 – Mathieu van der Poel topfavoriet?

Lees meer: Deelnemers Strade Bianche 2023