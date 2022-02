Bahrain Victorious met meerdere toppers naar Ronde van Valencia

Bahrain Victorious heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Valencia, die woensdag van start gaat. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent in de Spaanse rittenkoers op meerdere kleppers. Zo maken Dylan Teuns, Pello Bilbao en Matej Mohorič deel uit van de selectie.

Met Teuns, Bilbao, Mohorič, Luis León Sánchez en Stevie Williams kan de ploeg liefst vijf renners uitspelen voor het klassement. De inmiddels 38-jarige Sánchez, die zich opmaakt voor een nieuw avontuur bij Bahrain Victorious, werd in 2016 en 2018 al eens tweede in de Ronde van Valencia. Ook Bilbao presteerde in het verleden (7e in 2018, 3e in 2019) goed in Valencia, net als Dylan Teuns. De Belg werd in 2019 en 2020 vijfde in het klassement.

Ook Mohoric kan wellicht ver komen in de strijd om de eindzege, maar beschikt ook over de kwaliteiten om op jacht te gaan naar een etappezege, net als zijn landgenoot Jan Tratnik. De 25-jarige Brit Williams zal zich ook graag willen onderscheiden in de bergetappes. De klimmer kende door blessureleed een moeilijke aanloopfase als prof, maar lijkt nu van de pechduivel verlost en won vorig jaar met verve de CRO Race in Kroatië.

De 37-jarige Japanner Yukiya Arashiro maakt als trouwe helper de selectie compleet.

Lees ook: Voorbeschouwing Ronde van Valencia 2022

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Valencia (2-6 februari)

Yukiya Arashiro

Pello Bilbao

Matej Mohorič

Luis León Sánchez

Dylan Teuns

Jan Tratnik

Stevie Williams