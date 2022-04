Bahrain Victorious met Matej Mohoric en Dylan Teuns in Ronde van Vlaanderen

Bahrain Victorious heeft op Twitter hun selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Matej Mohoric is de kopman van de ploeg. Daarnaast staat ook thuisrijder Dylan Teuns in de selectie, Teuns kleurde vorig jaar mee de koers en werd in 2020 nog elfde in de Ronde van Vlaanderen.

De rest van de selectie van Bahrain Victorious, naast Mohoric en Teuns dus, bestaat uit Heinrich Haussler, Filip Maciejuk, Jasha Sütterlin, Jan Tratnik en Fred Wright. Mohoric en Teuns zijn niet de enige interessante namen voor de Vlaamse hoogmis zondag, Tratnik verraste woensdag enigszins met een negende plaats in Dwars door Vlaanderen. De Sloveen reed in de tweede groep en klopte landgenoot Tadej Pogacar in de sprint voor de negende plaats.

De 38-jarige Haussler mag zich dan weer opmaken voor zijn veertiende Ronde van Vlaanderen. Het beste resultaat van de Australiër was in het jaar 2009. De Australiër werd toen tweede achter winnaar Stijn Devolder. Haussler won de sprint van het peloton, Gilbert legde beslag op de derde plaats.