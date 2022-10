Bahrain Victorious met Landa, Poels en Mohoric in Ronde van Lombardije

Bahrain Victorious zal zaterdag met meerdere sterke renners aan de start verschijnen van de Ronde van Lombardije. De ploeg rekent onder meer op Mikel Landa, Wout Poels, Matej Mohorič, Gino Mäder én Damiano Caruso.

Met een dergelijke equipe is het niet gek dat Bahrain Victorious in ‘Il Lombardia’ mikt op een goed resultaat. “We gaan voor het podium”, laat ploegleider Alberto Volpi weten in een perscommuniqué. “We willen zaterdag agressief koersen. Al onze renners steken in een geweldige vorm. Zo toonde Caruso in de voorbije CRO Race nog dat hij sterke benen heeft. Hij zal onze joker worden. Matej is dan weer onze wegkapitein.”

De genoemde renners rijden donderdag eerst nog Gran Piemonte, om dan zaterdag deel te nemen aan de Ronde van Lombardije. Landa en Mäder kwamen niet meer in actie sinds de Vuelta a España, maar zijn er dus wel bij in de komende Italiaanse klassiekers.

De jonge Italiaan Edoardo Zambanini en Oostenrijker Hermann Pernsteiner vervolledigen de zevenkoppige selectie voor ‘Il Lombardia’.

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Lombardije (8 oktober)

Damiano Caruso

Mikel Landa

Gino Mäder

Matej Mohorič

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Edoardo Zambanini