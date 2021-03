Bahrain Victorious met Colbrelli en Mohoric naar Milaan-San Remo

Bahrain Victorious rekent aankomende zaterdag in Milaan-San Remo voornamelijk op Sonny Colbrelli en Matej Mohorič. De Sloveen was de voorbije jaren telkens een hoofdrolspeler in de finale en ook Colbrelli reed al vaker top-10 in San Remo.

De inmiddels 26-jarige Mohorič eindigde in 2019 knap als vijfde in Milaan-San Remo en een jaar later bewees hij met een tiende plek dat zijn eerste top 10-notering geen toevalstreffer was. De Sloveen reed in aanloop naar La Primavera slechts drie Italiaanse eendagswedstrijden en dus is het een beetje gissen naar zijn vorm.

Ook Colbrelli heeft nog maar weinig koersdagen in de benen. Zijn laatste koers was de Trofeo Laigueglia van begin maart, aangezien hij niet aan de start stond van Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Colbrelli, die eind februari nog wel zesde werd in Kuurne-Brussel-Kuurne, eindigde al drie keer in de top-10 van Milaan-San Remo.

In 2014 werd hij zesde en dat is nog altijd zijn beste uitslag in de voorjaarsklassieker. In 2016 en 2018 kwam hij als negende over de meet. Mohorič en Colbrelli krijgen zaterdag het gezelschap van Damiano Caruso, Yukiya Arashiro, Jan Tratnik, Fred Wright en Heinrich Haussler. Het is inmiddels alweer twaalf jaar geleden dat de nu 37-jarige Haussler tweede werd in Milaan-San Remo.

Selectie Bahrain Victorious voor Milaan-San Remo (20 maart)

Yukiya Arashiro

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Heinrich Haussler

Matej Mohorič

Jan Tratnik

Fred Wright