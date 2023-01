Bahrain Victorious met Bilbao en Bauhaus naar Tour Down Under

In navolging van Jayco AlUla heeft ook Bahrain Victorious haar selectie voor de Tour Down Under gepresenteerd. De formatie schuift Pello Bilbao naar voren als klassementskopman in Australië, terwijl Phil Bauhaus voor sprintsucces moet zorgen in de WorldTour-opener.

Ploegleider Neil Stephens denkt dat Bahrain Victorious een solide ploeg naar Australië stuurt rondom Bilbao en Bauhaus. “Zij krijgen geweldige steun van Kamil Gradek en Hermann Pernsteiner, zij zijn harde werkers. Ook verwelkomen we enkele nieuwelingen, zoals Nikias Arndt. Hij is onze tweede sprinter, maar zal ook in dienst rijden. Misschien krijgt hij nog de kans om zelf te sprinten”, aldus Stephens.

Een Australiër mag niet ontbreken in de selectie: Cameron Scott zal in eigen land koersen. “Hij is onze local en rijdt hier zijn eerste wedstrijd als profwielrenner”, zegt de ploegleider. “Maar al met al gaan we met meerdere doelen naar de Tour Down Under. De pure sprintetappes zijn voor Bauhaus en in het klassement gaan we voor Bilbao. We mikken ook winst op de net iets lastigere etappes.”