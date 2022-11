Bahrain Victorious legt Alberto Bruttomesso vast voor 2024

Alberto Bruttomesso (19) mag zich vanaf 2024 profwielrenner noemen. De talentvolle Italiaan heeft zich verbonden aan Bahrain Victorious, maar zal volgend seizoen eerst nog een jaar uitkomen voor de opleidingsploeg Cycling Team Friuli. Zijn landgenoot Niccolò Buratti (21) volgt hetzelfde traject.

Bruttomesso is een sprinter die overkomt van het continentale Zalf-team, waar hij onder meer een rit won in de voorbije Giro d’Italia U23 en de roze trui droeg. Hij zal nog een jaar als belofte koersen voor CT Friuli. “Ik zal eerst nog meer ervaring opdoen voor ik prof word. Ik ben blij dat ik de kans ga krijgen om te koersen in Noord-Europa. Wedstrijden in België en Nederland zijn goed voor mijn skills en ik kan daar strijden tegen sterke renners op internationaal niveau”, zegt hij.

“Prof worden is de droom van elke jonge renner, en dat dat kan bij zo’n belangrijke ploeg als Bahrain Victorious maakt mij heel erg blij. Ik hoop zoveel mogelijk te leren en de kopmannen te helpen. Misschien mag ik er daarna ooit van dromen om een monumentale klassieker te winnen voor de ploeg”, aldus Bruttomesso.

Niccolò Buratti

De transfer van Buratti naar CT Friuli en later naar Bahrain Victorious werd eerder deze maand al aangekondigd door Franco Pellizotti, een ploegleider van het WorldTeam. Buratti kan na een lastige koers rekenen op een sterk eindschot. Hij mocht maar liefst negen keer zijn handen in de lucht steken in 2022: zo won hij onder meer de GP Poggiana en de GP Capodarco en de proloog van de Carpathian Couriers Race.

“CT Friuli is het ideale team om mijn groei voort te zetten richting het profpeloton, en ik ben erg enthousiast om prof te worden bij Bahrain Victorious in 2024. Een ploeg op hoog niveau, een van de beste van de wereld. Dat is een grote kans voor mij”, zegt Buratti zelf. “Ik denk dat het voor mij de beste ploeg is om prof te worden.”