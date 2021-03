Bahrain Victorious is klaar voor Trofeo Laigueglia en Strade Bianche

Bahrain Victorious heeft zijn selecties gepresenteerd voor de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent komende woensdag in Laigueglia onder meer op Sonny Colbrelli en Mikel Landa. Pello Bilbao en Matej Mohorič zijn speerpunten in Strade Bianche.

In de Trofeo Laigueglia rekent de ploeg op Colbrelli, Landa, Bilbao, Mohorič, Eros Capecchi en Santiago Buitrago. Colbrelli werd in 2016 al eens tweede in de heuvelachtige klassieker, achter de inmiddels gestopte Italiaan Andrea Fedi. De rappe Colbrelli lijkt klaar om een gooi te doen naar de zege, aangezien hij zondag nog zesde werd in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Voor de Spanjaarden Bilbao en Landa is de Trofeo Laigueglia hun eerste wedstrijd van het seizoen. Ook Mohorič, Buitrago, Capecchi en Novak kwamen nog niet in actie in 2021. Meerdere renners zullen aankomende zaterdag ook hun opwachting maken in Strade Bianche. De ploeg zal in de Toscaanse wittewegenklassieker Mohorič uitspelen als kopman, met Bilbao als belangrijke pion in de finale.

Mark Padun en Hermann Pernsteiner zijn zaterdag nieuw in de selectie. Zij vervangen Landa en Buitrago, die niet zullen deelnemen aan Strade Bianche. Beide renners staan een dag na Strade Bianche overigens wel weer aan de start van de GP Industria & Artigianato.

Selectie Bahrain Victorious voor Trofeo Laigueglia (3 maart)

Pello Bilbao

Santiago Buitrago

Eros Capecchi

Sonny Colbrelli

Mikel Landa

Matej Mohorič

Domen Novak

Selectie Bahrain Victorious voor Strade Bianche (6 maart)

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Matej Mohorič

Domen Novak

Mark Padun

Hermann Pernsteiner

Jan Tratnik

Selectie Bahrain Victorious voor GP Industria & Artigianato (7 maart)

Santiago Buitrago

Eros Capecchi

Mikel Landa

Matej Mohorič

Domen Novak

Hermann Pernsteiner*

* Bahrain Victorious start in de GP Industria & Artigianato met zes i.p.v. zeven renners