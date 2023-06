Bahrain Victorious bevestigt komst van Antonio Tiberi: “Hij erkent zijn fouten”

Het hing al in de lucht, maar de transfer van Antonio Tiberi naar Bahrain Victorious is nu ook echt in kannen en kruiken. De 21-jarige Italiaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot en met 2025. Tiberi zal op vrijdag 9 juni, in de GP Kanton Aargau, voor het eerst in actie komen namens zijn nieuwe ploeg.

De beloftevolle Tiberi kwam eerder dit seizoen nog uit voor Trek-Segafredo, maar werd vorige maand – met wederzijds goedvinden – ontslagen door de Amerikaanse formatie. De Italiaan werd begin dit jaar veroordeeld voor het doodschieten van een kat. De coureur moest van de rechter een boete van vierduizend euro betalen en werd door Trek-Segafredo op de vingers getikt en voor ruim drie weken geschorst. De Italiaan bood daarop zijn excuses aan.

Dit bleek echter niet genoeg voor de ploegleiding van Trek-Segafredo en dus moest Tiberi op zoek naar een nieuwe werkgever. Bahrain Victorious geeft de jonge renner nu een nieuwe kans. “Het aantrekken van Antonio is een goede zet, zowel voor ons als voor hem”, vat teammanager Milan Erzen het samen. “Hij is een supergetalenteerde jongen die goed zal kunnen gedijen in onze omgeving. We rijden niet alleen om te winnen, maar ook om de volgende generatie te inspireren.”

“Het is duidelijk dat Antonio over veel talent beschikt en grote dingen kan bereiken in de wielersport. Maar het is voor ons net zo belangrijk dat hij ook blijft groeien op persoonlijk vlak. Antonio heeft een aantal fouten gemaakt, maar dat beseft en erkent hij. Onze focus op discipline, karaktervorming en begeleiding zal hem helpen op een pad naar langdurig succes, zowel op als naast de fiets.”

Tiberi is blij dat hij na een moeilijke periode nu kan beginnen aan een nieuw avontuur. “Bahrain Victorious leek van buitenaf altijd al een goed georganiseerde ploeg. Ik heb dan ook niet getwijfeld toen ik het aanbod kreeg. Ik ken al enkele Italiaanse renners en werknemers. Ik ben ook hartelijk ontvangen. Ik wil – met hulp van het team – laten zien dat ik heb geleerd van mijn fouten. Ik wil graag weer koersen en het vertrouwen zo goed mogelijk terugbetalen.”