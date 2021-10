Bahrain Victorious, Arkéa-Samsic en Cofidis zijn klaar voor Il Lombardia

De laatste selecties voor de Ronde van Lombardije druppelen langzaam binnen. Bahrain Victorious rekent op meerdere sterke klimmers, Nairo Quintana is de kopman bij Arkéa-Samsic en Guillaume Martin is bij Cofidis de aangewezen renner om een goed resultaat uit de brand te slepen.

Bahrain Victorious rekent op meerdere sterke renners, denk aan Mikel Landa, Dylan Teuns en Hermann Pernsteiner, maar heeft wellicht geen echte afmaker in huis. Teuns stond in het verleden wel al een keertje op het podium van de Ronde van Lombardije. In 2018 werd de Belg derde, achter Thibaut Pinot en Vincenzo Nibali. Verder is het uitkijken naar Matej Mohorič en de jonge Britse klimmer Stephen Williams, winnaar van de voorbije CRO Race.

Bij Arkéa-Samsic is de rolverdeling duidelijk: Nairo Quintana start als de absolute kopman. De 31-jarige klimgeit liet in de week voorafgaand aan de Ronde van Lombardije zijn goede vorm zien, met top 10-noteringen in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn. Bij Cofidis is het vooral uitkijken naar Guillaume Martin, dinsdag nog twaalfde in Tre Valli Varesine.

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Santiago Buitrago

Mikel Landa

Matej Mohorič

Domen Novak

Hermann Pernsteiner

Dylan Teuns

Stephen Williams

Selectie Arkéa-Samsic voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Winner Anacona

Maxime Bouet

Élie Gesbert

Romain Hardy

Łukasz Owsian

Dayer Quintana

Nairo Quintana

Selectie Cofidis voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Natnael Berhane

Thomas Champion

Rubén Fernández

Simon Geschke

Victor Lafay

Guillaume Martin

Rémy Rochas