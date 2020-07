Bahrain McLaren laat niets aan het toeval over op trainingsstages vrijdag 3 juli 2020 om 12:49

Een interview met Dylan Teuns in de Franse Alpen? Dan moet je als journalist onder meer een gezondheidsformulier invullen en je lichaamstemperatuur laten checken. Het is duidelijk: Bahrain McLaren neemt geen enkel risico tijdens een gezamenlijk trainingskamp in aanloop naar de herstart van het seizoen.

De 28-jarige klassiekerspecialist sprak in Chambéry, aan de voet van de Franse Alpen, uitgebreid met Het Nieuwsblad. Het werd echter geen alledaags interview. Zo moesten de interviewer en geïnterviewde twee meter uit elkaar zitten (in het kader van social distancing) en droegen ze allebei een mondmasker.

“Een besmetting en de hele Tourploeg is out”

Die laatste heeft echter wel begrijp voor de strenge aanpak van zijn ploeg. “Stel dat hier iemand een besmetting oploopt, dan is meteen de hele Tourploeg out. Een van onze zes renners heeft al antistoffen in zijn lichaam. Hij heeft de voorbije maanden corona gehad, maar dan wel zonder symptomen. De UCI weet ervan.”

“De vijf andere renners lopen nog wel gevaar”, aldus Teuns. Zijn ploeg Bahrain McLaren heeft daarom strikte veiligheidsmaatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat renners niet worden besmet tijdens een trainingskamp. Zo meet de ploegdokter de lichaamstemperatuur op van gasten, die verder niet welkom zijn in het hotel.

Maatregelen

Verder moeten mensen die niet werkzaam zijn voor Bahrain McLaren een formulier invullen waarbij ze verklaren dat ze twee weken lang geen koorts- of griepsymptomen hebben gehad én niet in contact zijn gekomen met dragers van Covid-19. De WorldTour-ploeg werkt daarnaast met zogeheten ‘bubbels’ van renners.

Dit betekent concreet dat renners in groepjes worden opgedeeld. Zo trainen de belangrijkste klimmers op dit moment samen in de Franse Alpen, gevolgd door een tweede stage in Andorra. De sprinters bereiden zich voor in het Duitse Freiburg. De overige renners van Bahrain McLaren zullen trainen in de buurt van de Passo Pordoi, gelegen in de Dolomieten.

“Als er bij ons iets gebeurt, dan kunnen ze nog een beroep doen op de andere bubbels”, zo legt Teuns uit. “Maar de Tourploeg heeft prioriteit.” Teuns richt zich na de coronabreak onder meer op de Italiaanse klassiekers, de Tour de France, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.