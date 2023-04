Bagioli krijgt kans bij afwezigheid Alaphilippe: “Wil een goed resultaat behalen voor het team”

Video

Soudal Quick-Step moet het in de Amstel Gold Race stellen zonder Julian Alaphilippe, die nog last heeft van zijn knie na een val in de Ronde van Vlaanderen. De WorldTour-formatie rekent nu op onder meer Mauro Schmid en Andrea Bagioli. “Zonder Juju is het altijd lastiger dan met hem”, zegt laatstgenoemde tegen WielerFlits over de afwezigheid van Alaphilippe.

“Met hem erbij kun je voorin rijden”, legt de 24-jarige Italiaan uit. “Iedereen rijdt voor hem. Nu is het moeilijker, maar Mauro en ik gaan het zeker proberen. Zonder Alaphilippe hebben wij zelf wel een grotere kans, want we kunnen onze kaarten spelen. Laten we het hopen.”

Bagioli wil zichzelf laten zien in de Amstel Gold Race. “Ik wil een goed resultaat behalen voor het team. We deden een behoorlijk goede Ronde van het Baskenland met het team en ik hoop dat we op die manier door kunnen gaan. Ik weet niet precies wat mogelijk zal zijn voor mij. Ik hoop op top-tien, maar top-vijf zou nog beter zijn”, sluit hij af met een lach.

