Badilatti rondt lange aanval solo af in Rwanda, Lecerf blijft leider

Matteo Badilatti heeft de zesde etappe in de Ronde van Rwanda gewonnen. De Zwitser rondde in Gicumbi een lange solo af. William Junior Lecerf moest in de slotfase nog hard werken om zijn leiderstrui te verdedigen, maar hield de schade op Badilatti uiteindelijk beperkt.



Badilatti maakte al vanaf het begin van de rit onderdeel uit van een vroege vlucht met onder meer Moise Mugisha, James Fouché, Fabien Grellier en Aklilu Arefayne, die een paar minuten voorsprong op het peloton wist te verzamelen.

Halverwege de etappe ontstonden er schermutselingen in de kopgroep. Onder meer in een afdaling brak de vroege vlucht helemaal uit elkaar, waarna de samenstelling continu veranderde. Het koersverloop kostte Mugisha niet alleen zijn plekje in de kopgroep, maar ook in de wedstrijd: hij stapte na het lossen uit koers.

Ondertussen gooide Badilatti iedereen overboord. Met nog iets minder dan 40 kilometer te gaan kwam de Zwitser solo te rijden. Zijn bonus op het peloton was comfortabel, met iets minder dan drie minuten voorsprong.

VIDEO: KM 124 – Arefayne is dropped by Badilatti who leaves alone on the climb. Running Solo! #TdRwanda23 pic.twitter.com/Nenl6h2JZm — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 24, 2023

Badilatti ook nieuwe leider?

Even leek het er zelfs op dat Badilatti Lecerf uit de leiderstrui zou rijden. De Zwitser stond voor aanvang van de rit slechts 1 minuut en 8 seconden achter op de jonge Belg en leek zijn voorsprong op het peloton met Leclerf te verdedigen.

Badilatti kwam uiteindelijk te kort om een dubbelslag te slaan, maar rondde wel een solo van bijna een uur succesvol af. Zijn ploeg Q36.5 Pro Cycling Team komt dit seizoen zo al op twee zeges te staan.