Baansprinters blijven geplaatst voor Olympische Spelen in Tokio dinsdag 16 juni 2020 om 19:49

De KNWU heeft besloten de status van de geplaatste baansprinters te verlengen, nu het evenement een jaar verschoven is. Dit betekent dat Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen zeker zijn richting Tokio.

De selectiecommissie baan, directie en hoofdbestuur van de bond constateerden dat er geen geschikte meetmomenten met een internationaal topveld meer zijn richting de Spelen in Tokio waarin andere renners uit de Nederlandse selectie de krachten kunnen meten met de geplaatste sporters.

Algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU zegt dat de kalender te beperkt is om een goede selectie te kunnen maken voor de renners. “Er staat geen WK gepland voordat de Olympische Spelen plaatsvinden. We hebben wel een EK staan voor het najaar, maar datum en locatie zijn nog niet ingevuld.”

“Ook bij de nieuwe opzet van de kalender, waarin de wereldbekermanches worden vervangen door Nations Cup-wedstrijden, is nog veel onzeker. Bovendien kunnen we niet uitsluiten dat er evenementen wegvallen als gevolg van het coronavirus. Ik denk dat dit besluit verdedigbaar is gezien de progressie die de genoemde renners en rensters nog altijd boeken.”

Bij de mannen moet er nog wel een bike-off worden gehouden om een derde teamsprinter, specifiek voor de startpositie, te bepalen. Die plek stond ook in de oude situatie nog open. Roy van den Berg, Theo Bos en Sam Ligtlee en Nils van ’t Hoenderdaal hopen er in Tokio bij te zijn. Net als Matthijs Büchli, die hoopt op een scenario van een vierde sprinter op de teamsprint.

