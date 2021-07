Baanrenner Yoeri Havik als knecht van start in olympische wegrit: “Een eer om te doen”

Interview

Yoeri Havik is gearriveerd in Tokio en heeft zich bij de olympische wegselectie gevoegd. Zaterdag start hij in de wegwedstrijd van 234 kilometer, maar zijn echte doel ligt op de baan. De 30-jarige renner zal de wegrit dan ook vooral in dienst van zijn ploeggenoten rijden. “Er zijn maar vier andere renners, dus acht bidonnetjes dragen moet wel lukken.”

Havik is niet de eerste renner die je in de olympische selectie tussen Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Dylan van Baarle zou verwachten. Door Havik voor de wegrit te selecteren, kon Nederland een extra renner afvaardigen voor de baannummers. Volgens Havik zijn er nog meer voordelen.

“Op deze manier kan ik eerder de jetlag en de klimaataanpassingen verdragen. Volgende week kan ik dan nog een paar keer echt hard trainen op de baan, omdat ik al aan de omstandigheden gewend ben. Ik bekijk het op die manier”, vertelt de Zaandammer opgewekt.

Eervol

Over de invloed van de wegwedstrijd op zijn fitheid maakt Havik zich geen zorgen. “Ik denk niet dat dat het verschil maakt. Anders had ik thuis ook nog twee weken van tevoren een wedstrijd willen doen, bij wijze van spreken. Het parcours hier met bijna 5000 hoogtemeters is niet geschikt voor mij, dus de finish ga ik toch niet halen. Als ik een uurtje of twee, drie meekoers, is dat een prima training.”

Dat hij de rol van waterdrager krijgt toebedeeld, vindt Havik evenmin erg. “Ik vind het ook wel een eer om te doen. Ik denk dat we met Bauke iemand hebben die echt ver kan komen. Maar ook Wilco, Tom en Dylan zijn goed in orde. Ik vind het best cool”, zegt Havik.

Koppelkoers

Het echte doel van Havik ligt bij de koppelkoers, die op 7 augustus verreden wordt. Hij zal daar samen met Jan-Willem van Schip gaan strijden om een medaille. “Na vier dagen schakel ik zo weer om. Nu ben ik een beetje de toerist aan het uithangen en aan het filmen voor Instagram, maar straks op de baan gaan we natuurlijk echt voor die medaille”, aldus de Noord-Hollander.

Ondanks dat veel baanwedstrijden vanwege corona niet door konden gaan, hebben de pistiers zich goed kunnen voorbereiden. “We hebben een goed trainingskamp in Portugal gehad. Technisch gezien gaat het steeds beter, ook met Jan-Willem”, vertelt Havik. “Daardoor hebben we er echt veel vertrouwen in gekregen. De voorbereiding is optimaal geweest in tijden van corona.”

Over hun kansen is Havik positief gestemd, maar ook realistisch. “We starten om te winnen. Op de Olympische Spelen is een medaille heel belangrijk. Maar er zijn zes landen die heel goed zijn en dichtbij elkaar gaan zitten. Zonder pech doen we met de beste zes ploegen mee, maar je kunt dus ook heel goed rijden en zesde worden.”