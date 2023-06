Baankampioene Lee Wai Sze (36) zet punt achter succesvolle carrière

Lee Wai Sze heeft op 36-jarige leeftijd besloten om te stoppen met wielrennen. De renster uit Hongkong kan terugkijken op een zeer succesvolle baancarrière, met drie wereldtitels en twee Olympische medailles als sportieve hoogtepunten.

Lee Wai Sze maakte jarenlang deel uit van de wereldtop in het baanwielrennen. Ze werd in haar carrière drie keer wereldkampioene. In 2013 veroverde ze de wereldtitel in de 500 meter tijdrit en tijdens de wereldkampioenschappen van 2019 in het Poolse Pruszków won ze goud in de Sprint en op de Keirin. Ze pakte ook nog enkele zilveren en bronzen WK-medailles.

Ook op de Olympische Spelen was Lee Wai Sze succesvol. Op de Spelen van 2012 in Londen was ze goed voor een bronzen medaille op de Keirin en negen jaar later, in Tokio, snelde ze naar een bronzen plak in het sprinttoernooi.

Van renster naar sprintcoach

Op haar erelijst prijken ook meerdere wereldbekermanches – en eindoverwinningen en talloze nationale en Aziatische baantitels. Lee Wai Sze zet nu dus een punt achter haar loopbaan, maar blijft wel betrokken bij het baanwielrennen. Ze gaat binnenkort aan de slag als de sprintcoach van de nationale selectie van Hongkong.