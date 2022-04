Baaldag voor Arkéa-Samsic in Ronde van Turkije: topfavoriet Quintana komt ten val

Arkéa-Samsic zal de tweede etappe van de Ronde van Turkije zo snel mogelijk willen vergeten. De Franse formatie zag eerder op de dag sprintkopman Nacer Bouhanni opgeven na een valpartij en in de finale ging ook klassementsrenner Nairo Quintana tegen de vlakte. De topfavoriet voor de eindzege verloor zo kostbare tijd.

Het was niet de dag van Nairo Quintana. De Colombiaanse klimmer ging in de finale op hoge snelheid onderuit, maar dat was niet zijn eerste valpartij van de dag. De 32-jarige renner dook met nog 37 kilometer te gaan, op de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, ook al een keer de berm in. Quintana werd opgewacht door meerdere ploegmaats en wist zo weer terug te keren in het peloton.

Op net iets meer dan drie kilometer van de finish ging het echter opnieuw mis voor Quintana en dit keer waren de gevolgen een stuk groter. De coureur van Arkéa-Samsic krabbelde wel weer overeind, maar moest vervolgens wachten op een nieuwe fiets en verloor zo kostbare seconden. Quintana probeerde vervolgens nog de schade te beperken richting de streep, maar kwam op achterstand binnen.

De klassementsambities van Quintana hebben kortom een flinke knauw gekregen, omdat de val buiten de laatste drie kilometer gebeurde. Het is overigens nog wel wachten op de volledige uitslag en dus tijdverschillen. Het is momenteel nog onduidelijk of Quintana blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij. Zijn ploeg zal later met meer informatie komen.

🇹🇷 #TUR2022 Dura caída de Nairo Quintana en la segunda etapa del Tour de Turquía 2022. Presenta fuertes golpes en el costado izquierdo. El incidente se produjo a 3,3 km de meta, lo que podría dejarlo sin opciones de título. Aún no hay tiempos oficiales.

pic.twitter.com/PBL0xRQ1hl — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) April 11, 2022