Nacer Bouhanni naar ziekenhuis na val in Ronde van Turkije

Arkéa-Samsic zal het in de komende sprintetappes van de Ronde van Turkije moeten stellen zonder Nacer Bouhanni. De Fransman kwam in de tweede etappe van de Turkse rittenkoers ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Wat de precieze schade is bij de 31-jarige coureur, is nog niet bekend. Zijn werkgever Arkéa-Samsic heeft via social media laten weten dat de Franse sprinter na zijn valpartij is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verdere informatie ontbreekt nog. Bouhanni was in de Ronde van Turkije de sprintkopman van Arkéa-Samsic. In de eerste etappe, met aankomst in Kuşadasi, kwam hij als zeventiende over de streep.

Bouhanni wist dit seizoen al naar meerdere ereplaatsen te sprinten. In de Clásica de Almería en Milaan-Turijn kwam hij als tweede over de finish en in de Minerva Classic Brugge-De Panne werd hij derde. Twee weken geleden boekte hij in Frankrijk zijn eerste zege van 2022: Bouhanni bleek toen de snelste in La Roue Tourangelle.

Arkéa-Samsic zal de tweede etappe van de Ronde van Turkije overigens zo snel mogelijk willen vergeten. De andere kopman binnen de ploeg, Nairo Quintana, kwam namelijk twee keer ten val tijdens de rit. De laatste valpartij gebeurde op iets meer dan drie kilometer van de finish, waardoor de Colombiaanse topfavoriet voor de eindzege kostbare tijd verloor.