Axel Zingle verrast met winst in Famenne Ardenne Classic

De Famenne Ardenne Classic 2022 is vanuit een massasprint der stervende zwanen gewonnen door Axel Zingle. Na een druilerige koers van 188 kilometer was de Cofidis-renner als eerste aan de finish in Marche-en-Famenne, voor Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) en Oliver Naesen (AG2R Citroën). Topfavoriet Arnaud De Lie kwam in de slotkilometer ten val, terwijl Tim Merlier ingesloten raakte.

De Côte de Roy (3,4 km aan 4,3%) was ook dit jaar de scherprechter in de Famenne Ardenne Classic. In totaal moest deze Côte de Roy vier keer beklommen worden in de finale. De top van de laatste echte beklimming was op vijftien kilometer van de streep, waarna een goede vijf kilometer van de streep ook de Marloie (1,8 km aan 3,5%) nog lag.

Twee Nederlanders in de kopgroep

Zes koplopers kleurden de openingsuren van de koers. Tim Marsman (Metec-Solarwatt) en Maikel Zijlaard (VolkerWessels) zaten mee, evenals Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke), Gage Hecht (Human Powered Health), Matthew Teggart (WiV SunGod) en Emil Vinjebo (Riwal). Daarachter waren het Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert die het tempo bepaalden in de achtervolging.

De Belgische ploegen, die met Arnaud De Lie en Biniam Girmay de topfavorieten in huis hadden, hielden het verschil lange tijd tussen de twee en drie minuten. Dat gebeurde in kletsnatte omstandigheden, wat de koers nog lastiger maakte. Zo bestond de kopgroep 48 kilometer voor het einde, met nog twee lokale rondes te gaan, nog maar uit drie renners.

Sprintersploegen houden boel bij elkaar

Marsman, Stewart en Vinjebo wisten hun medevluchters stuk voor stuk overboord te gooien. De volgende die moest afhaken was Marsman, maar dat was op het moment dat het peloton al was genaderd tot op een halve minuut. Dat gebeurde onder aanvoering van Alpecin-Deceuninck en Lotto Soudal. Niet lang daarna werden ook Stewart en Vinjebo ingerekend.

Op 22 kilometer van de finish volgde de eerste serieuze aanval vanuit het peloton, maar Lotto Soudal hield de controle in handen. Ook een aanval van Anthony Turgis werd onschadelijk gemaakt. Daar liet vooral Trek-Segafredo het niet bij zitten. Met meerdere demarrages maakten Alex Kirsch en Toms Skujins de koers hard in de heuvelzone.

Valpartij De Lie, Merlier laat zich insluiten

Een uitgedund peloton ging daardoor de laatste 15 kilometer in. Turgis probeerde op de laatste klim naar Marloie nog weg te rijden, maar zijn poging met Omer Goldstein draaide op niets uit. Wel kwam er een massasprint. De Lie werd uitstekend afgezet, maar hij gleed in volle finale onderuit op het gladde asfalt. Hij sprong nog snel op zijn fiets, maar strandde op de vijftiende plaats.

In de oplopende sprint die daarop volgde won verrassend Axel Zingle. Hij kwam in de laatste honderd meter uit het wiel van Belgisch kampioen Tim Merlier, die in de spurt de verkeerde kant koos en zo opgesloten raakte achter zijn landgenoot Amaury Capiot die van kop af de sprint aanging. Merlier moest zo toezien hoe Zingle met een machtige sprint won, voor Capiot en Oliver Naesen.