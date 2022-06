Axel van der Tuuk finisht als enige Metec-renner in ZLM Tour: “Zat met heel de ploeg mee, haha”

Axel van der Tuuk finishte de ZLM Tour zondagmiddag als de enige overgebleven Metec-Solarwatt-renner. Na een ongelukkige valpartij van teamgenoot Roan Konings en heersende buikgriep in de rest van het team, heeft de 21-jarige Van der Tuuk de eer van de Metec-Solarwatt-ploeg hooggehouden door in de slotrit deel uit te maken van de kopgroep.

“De ZLM-Tour is voor de ploeg natuurlijk klote verlopen, met in de tweede dag al pech voor Roan, die hard tegen een ABLOC-auto knalde’, vertelt de jonge renner aan WielerFlits. Konings kwam er al bij al goed vanaf, maar de beelden waren niet fraai. De rest van zijn ploeg moest de vijfdaagse rittenkoers verlaten na buikgriep: “Wij denken dat ze een voedselvergiftiging hebben opgelopen”, geeft Van der Tuuk mee.

Van der Tuuk besloot dus maar om de hele dag in de kopgroep van de laatste etappe naar Rijsbergen te zitten. “Ik zat met de hele ploeg in de kopgroep”, grapt de derdejaars belofte. De strijd om de etappewinst werd uiteindelijk uitgevochten in de verwachte eindsprint, die werd gewonnen door Olav Kooij.

De Metec-Solarwatt-renner had lang de hoop dat hij, samen met de drie andere vluchters, het zou halen: “We hebben de voorsprong tot aan de laatste kilometer gehouden, en ik voelde dat ik nog wat over had in de benen. Helaas mocht het niet zo zijn.” Over anderhalve week staat Van der Tuuk aan de start van het NK U23 in zijn eigen Drenthe.