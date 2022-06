Roan Konings klapt door achterruit: hersenschudding en snijwond

Roan Konings is vrijdagmiddag na een val in de ZLM Tour afgevoerd naar het ziekenhuis. Het 19-jarige talent van Metec-Solarwatt botste in koers op de auto van ABLOC, waarna de jongeling dwars door het achterruit vloog. Vanwege het niet zo fraaie aangezicht was er meteen paniek, maar de sprinter heeft het er relatief goed vanaf gebracht. Dat laat teammanager Michel Megens aan WielerFlits weten.

Konings was op weg terug naar het peloton, toen de karavaan met auto’s stilstond. Dat werd door de jongeling niet op tijd opgemerkt, met dus een harde botsing tot gevolg. In eerste instantie zag het er niet goed uit, waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werden meteen scans gemaakt van zijn hoofd en bovenlijf, maar die zagen er volgens de artsen goed uit. Wel hield Konings aan de botsing een hersenschudding over en er is een jaap van zo’n tien centimeter op zijn kin gehecht.