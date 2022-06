Olav Kooij sluit ZLM Tour in stijl af met ritzege en eindwinst

Olav Kooij heeft de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De wedstrijd eindigde in een massasprint, waarin Alexander Salby vroeg aanging, maar de Nederlander hem in de laatste meters wist te remonteren. Kooij is ook eindwinnaar.

De slotrit van de ZLM Tour was, net als de voorgaande etappes, geschikt voor de sprinters. Tussen Made en Rijsbergen was namelijk nauwelijks reliëf. In het begin van de wedstrijd lag wel een kasseienstrook, maar het leek onwaarschijnlijk dat de boel hier uiteen gereden zou worden.

En inderdaad, er gebeurden geen gekke dingen in het openingsuur. De traditionele kopgroep bestond aanvankelijk uit vier renners: Jeroen Meijers (Nederlandse selectie), Tim Bierkens (Allinq CT) en Max Kroonen (VolkerWessels) en Axel van der Tuuk (Metec-Solarwatt). Later wist ook Bram Dissel (BEAT) de aansluiting nog te maken. De vijf reden een maximale voorsprong bijeen van ruim drie minuten.

Sprintersploegen controleren

In het peloton controleerden Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. Zij hadden met respectievelijk Olav Kooij en Elia Viviani twee snelle mannen in de gelederen. Later staken ook Riwal (voor Alexander Salby), Bingoal Pauwels Sauces WB (Timothy Dupont) en Alpecin-Fenix (Jakub Mareczko) een handje toe. Door hun toedoen werd het peloton bij momenten flink op een lint getrokken op de Noord-Brabantse wegen. Niettemin bleven de vluchters sterk weerwerk bieden en liep het gat niet gelijk heel snel terug.

Bij het ingaan van de laatste drie lokale rondes rond Rijsbergen, met nog ruim dertig kilometer te gaan, hadden de vijf koplopers nog ruim twee minuten voorsprongen. Daarna ging het tempo in het pak echter nog verder de hoogte in de achtervolging, wat bleek uit de scheuren in het peloton. Het gevolg was dat de voorsprong van Meijers, Bierkens, Kroonen, Van der Tuuk en Dissel vlug slonk.

Viviani valt

Op veertien kilometer van het einde, toen het gat nog zo’n vijftig seconden was, was er een grote valpartij in het peloton. Elia Viviani tikte het wiel van degene voor hem aan, ging tegen het asfalt en nam meerdere renners mee. De Italiaan zou zich niet kunnen mengen in de massasprint, die er uiteindelijk dan toch kwam. Net voor de vod werden de laatste vroege vluchters (Van der Tuuk, Kroonen en Dissels) bij de lurven gegrepen.

Dat gebeurde door een peloton dat als gevolg van de valpartij tot dertig à veertig man gereduceerd was. Daarbij ook Salby, die de sprint van heel ver aanging en Kooij zodoende leek te verrassen. De jonge Nederlander wist het gat dat Salby had geslagen echter nog te dichten en kwam er in de allerlaatste meters overheen.