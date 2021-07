Axel Merckx: “Evenepoel had van goudwaarde kunnen zijn voor Wout van Aert”

In 2004 pakte Axel Merckx brons op de Spelen van Athene. Merckx, deze week als ploegleider actief in de Ronde van Wallonië, looft de prestatie van Van Aert. “Zilver was het hoogst haalbare. Goud had enkel gekund mits meer hulp in de finale.” En daarvoor kijkt Merckx naar Remco Evenepoel.”

“Dat is het enige spijtige”, vertelt Axel Merckx aan Het Laatste Nieuws. “Dat Evenepoel ontbrak in de finale. Hij had letterlijk van goudwaarde kunnen zijn. Als hij er bij was geweest, had hij de koers in de laatste 25 kilometer kunnen helpen controleren. Dan denk ik dat Van Aert wel had kunnen winnen. Zonder bondgenoten was dat onmogelijk.”

“Het is geen verwijt, wel een vaststelling”, verduidelijkt Merckx. “Je kan geen mirakels verwachten van Evenepoel. Hoe weinig die dit jaar gekoerst heeft: dat steek je niet weg in dit soort koersen. Want het was zeer zwaar. De krampen van Bettiol zijn voor mij misschien wel hét beeld van de wedstrijd.”

Roglic en Dumoulin

Ergens houdt Merckx ook rekening met een scenario waarin Evenepoel al dan niet bewust op veilig heeft gespeeld. “Ik denk dat er een aantal renners rondreden die al met hun hoofd bij de tijdrit zaten. Ik had de indruk dat Roglic en Dumoulin zich bewust recht hebben gezet tijdens de beklimming van de Mikuni Pass.”

“Wellicht voelden ze dat het te zwaar was en hebben ze gekozen om niet aan te dringen met het oog op de tijdrit. Rohan Dennis is om die reden zelfs niet gestart. Het zou kunnen dat dat ook bij Evenepoel gespeeld heeft. Maar dat zal je hem zelf moeten vragen.”