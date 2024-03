zaterdag 23 maart 2024 om 08:15

Axel Laurance in zijn nopjes met eerste WorldTour-zege: “Zaten allemaal op de limiet”

Axel Laurance pakte zijn eerste WorldTour-overwinning door in de Ronde van Catalonië de vijfde etappe te winnen. Het was nipt, maar hij bleef Marijn van den Berg, winnaar van de vierde rit, voor. Een mooi succes voor de 22-jarige renner van Alpecin-Deceuninck.

“Het is mijn eerste jaar in een WorldTour-team, dus om een etappe te pakken in een WorldTour-wedstrijd is echt heel mooi”, laat hij na de finish weten aan Eurosport. “Ik ben hier in goede vorm naartoe gekomen, en ik heb me op de eerste etappe en deze rit gericht. De eerste twee uur zaten we allemaal op de limiet, het was een grote strijd om weg te rijden. Ik voelde me nog steeds goed en ik wist dat ik in vergelijking met andere sprinters minder moeite heb bergop.”

“Uiteindelijk wist ik niet eens of we iedereen terug hadden gepakt, want ik zag in de slotfase nog twee jongens vertrekken en ik niet meer gezien dat ze werden ingerekend. Op 200 meter van de finish zei ik tegen mezelf dat ik er gewoon vol voor moest gaan. Toen ik de staf feest zag vieren wist ik dat ik gewonnen had.”

“Het is een mooie seizoenstart voor me. Ik wilde me dit jaar gelijk laten zien en tonen dat ik na mijn wereldtitel klaar ben voor de volgende stap. Ik voel me de hele week al goed en ik wist dat het zou kunnen lukken. Het niveau van de sprinters ligt misschien niet heel hoog ligt in deze rittenkoers, maar dat ik nu mijn eerste WorldTour-zege pak, mijn tweede van het seizoen, maakt dat het toch al wel een geweldig seizoen voor me is.