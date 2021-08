Australisch kampioene Sarah Roy loopt polsbreuk op in Simac Ladies Tour

Sarah Roy heeft de Simac Ladies Tour geblesseerd moeten verlaten. Bij een valpartij in de derde rit heeft de Australische wegkampioene namelijk een polsbreuk opgelopen.

Roy was betrokken bij de massale val op zes kilometer van de finish in Weert. De Australische van BikeExchange, als de nummer negen in het algemeen klassement aan de rit begonnen, wist nog wel met meer dan zes minuten achterstand de finish bereiken, maar kreeg vandaag slecht nieuws. Uit de foto’s die ze ’s ochtends had laten maken bleek namelijk dat ze haar linkerscaphoidbotje heeft gebroken.

Ook Lorena Wiebes verscheen niet meer aan de start van de vierde etappe. De Nederlandse heeft mogelijk een lichte hersenschudding overgehouden aan de grote val.