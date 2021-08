Lorena Wiebes verlaat Simac Ladies Tour na harde val

Voor Lorena Wiebes heeft de Simac Ladies Tour vier dagen geduurd. Na haar harde val gisteren in de finale van de etappe naar Weert stapt de Nederlandse sprintster van DSM niet meer op de fiets voor de rit naar Sweikhuizen.

Wiebes was betrokken bij een massale val bij een wegversmalling op zes kilometer van de streep. Daarbij ging de Nederlandse hard tegen de grond. Desondanks wist ze nog wel over de finish te komen, als tachtigste op bijna zeven minuten van etappewinnares Lonneke Uneken.

Vanochtend werd bekend dat Wiebes vandaag niet meer van start gaat. “Ik heb niets gebroken en heb geluk gehad gisteren. Misschien heb ik wel een lichte hersenschudding”, liet ze weten via de social media van de koersorganisatie.

🚴‍♀️@lorenawiebes @TeamDSM does not start today. ‘Nothing broken. I was lucky yesterday🙏 Maybe a mild concussion.’ Get well soon Lorena🍀! pic.twitter.com/2xRmObU5Gh

— Simac Ladies Tour (@ladiestour) August 28, 2021