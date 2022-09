Cordon-Ragot klopt Markus in tijdrit Simac Ladies Tour, Wiebes blijft leidster

Audrey Cordon-Ragot heeft de tijdrit in de Simac Ladiers Tour gewonnen. De Franse renster van Trek-Segafredo was de snelste over een vlak parcours van 17,8 kilometer. Riejanne Markus en Amanda Spratt mochten mee op het podium. Lorena Wiebes reed een sterke tijdrit en blijft leidster in het algemeen klassement.

Op zaterdag moest er in de Simac Ladies Tour tegen de klok gereden worden. In de eerste vier etappes kon Lorena Wiebes tweemaal zegevieren, waardoor de Nederlandse sprintster aan de kop van het algemeen klassement stond. Of dat na de tijdrit van vandaag nog het geval ging zijn, was nog maar de vraag. Er moest namelijk 17,8 kilometer tegen de klok gereden worden. Het startsein werd gegeven in Windraak, de finish lag in Watersley.

Een relatief korte tijdrit dus. Het profiel van de vijfde etappe was golvend, maar er zat nooit echt een beklimming in. Een eerste richttijd kwam er van Eva Buurman. De 27-jarige van Liv Racing Xstra dook aan de finish als eerste onder de 27 minuten. Lang mocht Buurman echter niet in de hot seat zitten, want enkele minuten later ging Lisa Klein ruim onder de tijd. Klein klokte een tijd van 26 minuten en 21 seconden, waarmee ze maar liefst 38 seconden beter deed dan Buurman.

Spratt, De Wilde en Markus met dezelfde tijd aan tussenpunt

Niet veel later kwam Elisa Uijen over de streep. De 19-jarige renster van Team DSM, oud-Europees en nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren, reed haar eerste tijdrit bij de elite dames. Uijen liet zich meteen zien en reed tien seconden sneller dan Klein. Lang kon de jonge Nederlandse niet genieten, want Lauretta Hanson, Alice Barnes en Amanda Spratt doken al sneller onder haar tijdrit. Spratt zette bovendien een kanontijd neer van 25 minuten en 25 seconden, waardoor ze de tegenstand wegblies.

Vervolgens was het uitkijken naar Julie de Wilde. De jonge Belgische renster kwam aan het eerste tussenpunt in dezelfde tijd langs, maar moest aan de finish drie seconden toegeven op Australische Spratt. De volgende bedreiging kwam van Riejanne Markus. De renster van Jumbo-Visma kwam ook met dezelfde tijd voorbij aan het tussenpunt, maar reed een sterk tweede deel. Markus dook zeven seconden onder de tijd van Spratt.

Cordon-Ragot nipt sneller

28-jarige Markus zat nog maar net op de hot seat toen Audrey Cordon-Ragot de snelste tussentijd realiseerde. De Franse van Trek-Segafredo was zes seconden sneller dan Markus na acht kilometer. In de laatste kilometers had de nationaal kampioene van Frankrijk het lastig, maar Cordon-Ragot kon uiteindelijk net standhouden. Aan de finish hield ze drie seconden van haar voorsprong op Markus over.

Overwinning voor Cordon-Ragot, dus. Maar hoe deed leidster Wiebes het? De renster van Team DSM kwam gemotiveerd aan de start in Windraak en begon goed aan haar tijdrit. Uiteindelijk moest Wiebes maar 21 seconden toegeven op ritwinnares Cordon-Ragot. De Europees kampioene blijft daardoor met zes seconden voorsprong aan de leiding van het klassement.