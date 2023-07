Attilio Viviani verslaat Timothy Dupont in rit met bergtop op 4.100 meter hoogte

De zesde etappe van de Tour of Qinghai Lake in China is uitgedraaid op een massasprint en gewonnen door Attilio Viviani van Corratec-Selle Italia. De 26-jarige Italiaan, het jongere broertje van Elia Viviani, wist de Belg Timothy Dupont nipt voor te blijven na een rit van 205 kilometer.

De rittenkoers in Qinghai Lake (UCI 2.Pro) staat bekend als een wedstrijd die op hoogte gereden wordt. Ook de zesde rit van Qilian naar Xihaizhen trok de ijle lucht in, want vanuit de start volgde meteen een klim van 32 kilometer (!) met de top op 4.108 meter boven zeeniveau. De rest van de rit werd op tussen de 3.000 en 3.500 meter boven zeeniveau verreden.

Een vroege kopgroep reed in die zware openingsfase weg en mocht dromen van de ritzege, maar twee kilometer voor de finish kwam alles toch samen, waardoor een massasprint volgde. Daarin was Attilio Viviani de snelste, voor Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) en landgenoot Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF Faizanè). Wilmar Paredes van Medellín-EPM is nog altijd leider.

Martijn Rasenberg van ABLOC, dat deze week al twee ritten won in China, zorgde op de achtste plaats voor Nederlandse inbreng in de rituitslag. Zondag is de slotdag van de Tour of Qinghai Lake.

Lees ook: Voorbeschouwing: Tour of Qinghai Lake 2023 – Koersen in ijle lucht