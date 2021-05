Attila Valter verovert roze trui: “Ik kan wel huilen”

Iedereen lette op Remco Evenepoel, maar het was Attila Valter die donderdag de roze trui greep in de Giro d’Italia. De Hongaar hield op de slotklim de schade beperkt en werd de eerste renner uit zijn land die de Giro d’Italia leidt. “Ik kan wel huilen, zo blij ben ik”, geeft Valter aan na afloop.

De roze trui zat al even in het hoofd van de renner van Groupama-FDJ. Maar of hij er echt in geloofde? “Ik maakte er wel grapjes over, maar om het dan echt te geloven is toch iets anders. Ik ben verrast, maar probeerde dit wel te plannen. Ik wist dat ik zo lang mogelijk moest aanhaken om een kans te maken.”

Op de slotklim moest Valter met meerdere renners rekening houden. Eerst met Louis Vervaeke, daarna ook met Evenepoel, Egan Bernal en Aleksandr Vlasov. “Ik wist precies hoeveel seconden ik mocht verliezen op die renners”, zegt hij in het flashinterview. “Maar van de anderen wist ik het niet zo goed, dus focuste ik me maar op hen.”

“Ik voelde dat ik sterk was en het is me gelukt. Uiteindelijk geeft die motivatie je ook meer kracht. Ik hoop hiervan in de komende dagen te genieten.”