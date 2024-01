woensdag 17 januari 2024 om 11:36

Attila Valter: “Cian Uijtdebroeks heeft geen idee waar geruchten over pestgedrag vandaan komen”

Na een lange transfersoap kwamen BORA-hansgrohe en Visma | Lease a Bike tot een akkoord over de transfer van Cian Uijtdebroeks. Een van de dwingende redenen voor de Belg om te vertrekken bij de Duitse ploeg, zou zijn omdat hij gepest werd. Volgens zijn ploeggenoot Attila Valter ligt het toch anders.

De Hongaarse kampioen heeft het in gesprek met Eurosport over zijn nieuwe ploeggenoot Uijtdebroeks. “Cian zei tegen ons dat hij zich simpelweg niet zo goed voelde bij BORA-hansgrohe. Hij heeft geen idee waar de geruchten over het pesten en de whatsappgroep vandaan komen. Dat speelde namelijk niet, zei hij. Hij begreep er niets van hoe journalisten daar bij kwamen.”

Volgens het Algemeen Dagblad werd Uijtdebroeks gepest bij zijn voormalige ploeg. “Verschillen bronnen zeggen dat Uijtdebroeks bij BORA een soort buitenbeentje was”, vertelde Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel. “Hij werd door andere renners, maar ook door ploegleiders behandeld als een soort nerdje. Dat was omdat hij heel fanatiek was met bepaalde dingen. Hij was zijn voeding aan het afwegen, hij vond zijn tijdritfiets niet aerodynamisch genoeg, hij vond zijn kleding niet goed genoeg, kocht zelf andere sokken.”

“Ze vonden hem te fanatiek. Hij was als iemand op de middelbare school die een tien haalde omdat hij goed leerde, maar dan te horen kreeg: ‘Oh, heb je weer een tien?!’. Hij werd gepest. Tijdens de Vuelta was er bijvoorbeeld ook een ‘Anti-Cian’-appgroep, zonder hemzelf erin, zodat ze over hem konden roddelen. Het is echt te kinderachtig. Hij voelde zich totaal niet thuis in die ploeg”, aldus Zonneveld.

Dit leidde tot een tegenreactie vanuit het kamp van BORA-hansgrohe. Ploegleider Bernhard Eisel zegt dat het niet waar is dat Uijtdebroeks gepest zou zijn tijdens de Vuelta a España. “Ik kan dat het 100% zekerheid ontkennen. Het was zeker niet het geval.”