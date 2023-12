dinsdag 12 december 2023 om 12:06

Ploegleider BORA-hansgrohe ontkent dat Cian Uijtdebroeks gepest werd: “Zeker niet het geval”

De overstap van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Visma | Lease a Bike blijft veel stof doen opwaaien. Journalist Thijs Zonneveld van het AD meldde eerder vandaag dat de Belg gepest werd bij de Duitse ploeg. Volgens oud-renner Bernhard Eisel, die tegenwoordig ploegleider is bij BORA-hansgrohe, is daar niets van waar.

“Ik kan dat het 100% zekerheid ontkennen. Het was zeker niet het geval”, zei Eisel tegen GCN. De Oostenrijker was ploegleider tijdens de Vuelta a España, waar de renners volgens Zonneveld een ‘Anti-Cian’-appgroep hadden. “Hij had een team dat naar hem omkeek. Aleksandr Vlasov liet het team ook naar hem omkijken en, zoals ik er naar kijk, deden ze geweldig werk om hem te beschermen. We hebben alles gedaan wat we konden. Zo simpel is het. 100% nee.”

Eisel zegt dat hij ‘moe’ is van de hele saga. “Ik zou zeggen dat we drie keer zoveel hebben gedaan dan voor Aleks. Als dat niet genoeg is, wordt het moeilijk. Wat de ondersteuning betreft, was het honderd procent voor hem in de koers. Ik wil niet meer zeggen. We hebben gedaan wat we konden en dat is het.”

Over de afloop van de zaak kan Eisel nog niet veel zeggen. “We hebben een statement dat hij bij ons onder contract staat en Jumbo zegt dat hij bij hen getekend heeft. Het zal naar de rechtbank gaan. Dat is waar we staan op dit moment.”