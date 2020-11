Astana Women’s Team gaat verder onder een nieuwe naam

Na zes seizoenen eindigt voor het Astana Women’s Team de samenwerking met hoofdsponsor Astana. De vrouwenploeg blijft onder een nieuwe naam, die binnenkort wordt bekendgemaakt, wel actief in het peloton.

De successen van Lizbeth Salazar op de Mexicaanse baankampioenschappen, die de afgelopen dagen werden gehouden, waren de laatste voor de ploeg van manager Maurizio Fabretto onder de naam Astana Women’s Team. Het team laat weten dat het deel blijft uitmaken van het peloton, maar dat na zes jaar de paden van het management en de hoofdsponsor scheiden.

“In al die jaren was het een hele eer om zo’n prestigieuze naam als Astana over de hele wereld te mogen dragen. Het waren zes intense seizoenen. Soms vol moeilijkheden , maar dat leverde ons ook grote voldoening op”, laat Fabretto weten. “Jammer genoeg moeten we deze samenwerking na een uitzonderlijk seizoen beëindigen, maar we hebben altijd het maximale gedaan.”

Ondanks het einde van de samenwerking met Astana ziet de ploegleider de toekomst rooskleurig in. “Nu moeten we vooruit kijken, want we zijn klaar om aan een nòg ambitieuzer avontuur te beginnen. We zijn gemotiveerder dan ooit”, aldus de teammanager. In de komende dagen worden alle details over het nieuwe project onthuld, van de teamnaam tot alle namen in de selectie.