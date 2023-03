‘Astana Qazaqstan werkt aan tussentijdse transfer Antonio Tiberi’

Zien we Antonio Tiberi dit seizoen nog koersen in het tenue van… Astana Qazaqstan? Eerder werd duidelijk dat zijn huidige werkgever Trek-Segafredo denkt aan een vroegtijdige beëindiging van zijn contract. Astana kan wellicht ‘profiteren’ van de problematische relatie tussen Tiberi en Trek-Segafredo.

De jonge Italiaan staat al enkele weken op non-actief. Tiberi werd recent veroordeeld voor het doodschieten van een kat. Het ging om de kat van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme van het dwergstaatje. De coureur moest van de rechter een boete van vierduizend euro betalen en werd ook door zijn ploeg Trek-Segafredo op de vingers getikt en voor minstens drie weken geschorst. De beloftevolle allrounder bood daarop zijn excuses aan.

Tiberi heeft nog een contract tot eind 2024 bij Trek-Segafredo, maar er liggen volgens La Gazzetta dello Sport meerdere scenario’s op tafel. “Er zijn momenteel gesprekken gaande en de mogelijkheid van een vroegtijdige beëindiging van het contract ligt op tafel”, schreef de krant twee weken geleden nog.

Nu komt de Italiaanse sportkrant met het nieuws naar buiten dat Astana Qazaqstan interesse heeft in de beloftevolle renner. Een tussentijdse transfer van Trek-Segafredo naar de Kazachse WorldTour-formatie is ‘een optie’. Tiberi, een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, werd dit seizoen al achtste in de Tour Down Under en zevende in de sterk bezette UAE Tour.