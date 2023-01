Astana Qazaqstan verwelkomt na Cavendish ook Cees Bol

Het is nu ook definitief: Cees Bol zal dit jaar uitkomen voor Astana Qazaqstan. De langverwachte transfer van de Nederlandse sprinter naar het WorldTeam van Alexander Vinokourov is aangekondigd. Gisteren werd de komst van die andere rappe man, Mark Cavendish, al wereldkundig gemaakt.

Bol en Cavendish zouden in 2023 eigenlijk uitkomen voor B&B Hotels-KTM, dat een flinke upgrade zou krijgen. De verwachte financiële injectie kwam er echter niet en uiteindelijk moest Jérôme Pineau de stekker zelfs helemaal uit het project trekken, waardoor de renners op zoek moesten naar een nieuwe ploeg. De twee sprinters zijn dit jaar alsnog ploeggenoten, maar dan bij Astana Qazaqstan. Bol tekent voor één jaar.

Dubbele rol

Bol, die de voorbije jaren reed voor Team DSM, is zijn nieuwe werkgever zeer dankbaar. “Ik voel me echt goed bij Astana Qazaqstan. Ik kan me nu concentreren op het behalen van nieuwe doelen. Ik wil dit jaar vooral weer wedstrijden winnen, en dus mijn sprintkansen grijpen. Verder is het, met Mark Cavendish in de ploeg, ook mijn taak om de ploeg te helpen in het boeken van successen. Daarnaast wil ik dit jaar wat klassiekers rijden, om te kijken hoe ver ik kan komen.”

Teammanager Vinokourov heeft veel vertrouwen in Bol, die in zijn carrière al goed was voor ritzeges in Parijs-Nice, Tour of California, Volta ao Algarve, Tour of Britain en de Tour of Norway. Ook was hij in 2019 de beste in Nokere Koerse. “Cees is een krachtige sprinter en we zien hem allereerst als een goede helper voor Mark Cavendish in de massasprints, maar hij kan zelf ook goede resultaten neerzetten. Cees is een nieuwe versterking voor onze sprinterskern.”